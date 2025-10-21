Campuchia nêu 3 cách tiếp cận giải quyết vấn đề biên giới với Thái Lan

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Trang tin Fresh News dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 20/10 cho biết, Campuchia đã đưa ra 3 cách tiếp cận then chốt nhằm giải quyết các vấn đề biên giới với Thái Lan như ngăn chặn xung đột leo thang, giảm thiểu tác động và khôi phục trạng thái bình thường.
Đền Ta Muen Thom là công trình tôn giáo được xây dựng vào thế kỷ XIII sau Công nguyên. Ngôi đền này nằm trong những di tích đang tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới giữa hai nước. Ảnh: Phạm Hải/PV TTXVN tại Thái Lan
Đền Ta Muen Thom là công trình tôn giáo được xây dựng vào thế kỷ XIII sau Công nguyên. Ngôi đền này nằm trong những di tích đang tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới giữa hai nước. Ảnh: Phạm Hải/PV TTXVN tại Thái Lan

Phát biểu tại lễ khai trương chính thức sân bay quốc tế Techo, Thủ tướng Hun Manet nêu rõ: “Chúng ta có 3 cách tiếp cận. Thứ nhất, tại bất kỳ khu vực nào xảy ra xung đột như vụ việc gần đây ở Banteay Meanchey liên quan đến 18 binh sĩ, chúng ta phải ngăn chặn xung đột lan rộng. Thứ hai, tại nơi xảy ra xung đột, chúng ta phải hành động nhanh chóng để giảm thiểu tác động. Và thứ ba, chúng ta phải nỗ lực khôi phục ổn định tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời theo đuổi mục tiêu chấm dứt hoàn toàn các hành vi thù địch”.

Thủ tướng Hun Manet giải thích rằng trong các cuộc đụng độ biên giới ngày 24/7, ưu tiên hàng đầu của chính phủ là ngăn chặn xung đột lan sang những khu vực biên giới khác ở các tỉnh lân cận. Ông nhấn mạnh rằng bất cứ nơi nào xảy ra xung đột, các nỗ lực phải tập trung vào việc giải quyết tình hình, giảm thiểu rủi ro và tổn thất, đồng thời ngăn ngừa thương vong. Theo cách tiếp cận chiến lược này, Campuchia đã thực hiện các biện pháp quyết liệt dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 28/7, ngăn chặn thành công các cuộc đối đầu vũ trang tái diễn trong hơn 3 tháng.

Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết, quá trình khôi phục tình hình trở lại trạng thái bình thường bao gồm việc tìm cách chấm dứt hoàn toàn xung đột thông qua các cuộc đàm phán đang diễn ra trong các khuôn khổ như Ủy ban Biên giới chung (GBC) và Ủy ban Biên giới khu vực (RBC). Ông Hun Manet cũng hy vọng rằng trong tương lai gần, thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết giữa Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan tại Malaysia, trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sắp tới, để chấm dứt xung đột.

PV
Campuchia Thái Lan xung đột

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Người mua nhà quan tâm căn hộ chung cư giá hợp túi tiền.
VARS kêu gọi cộng động môi giới không tiếp tay cho hành vi đầu cơ, thổi giá BĐS
(Ngày Nay) -Trước diễn biến phức tạp của thị trường, đặc biệt giá BĐS không ngừng neo cao và có dấu hiệu đầu cơ, đẩy giá trục lợi, Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) kêu gọi cộng động môi giới chung tay bảo vệ tính ổn định, bền vững cho thị trường BĐS Việt Nam, nói không và không tiếp tay cho mọi hành vi đầu cơ, trục lợi, thổi giá, đẩy giá,... gây lũng đoạn, tạo thị trường ảo, thị trường “bong bóng”.
Cảnh giác thực phẩm chức năng chứa chất cấm
Cảnh giác thực phẩm chức năng chứa chất cấm
(Ngày Nay) - Theo các chuyên gia, chất cấm được phát hiện trong các sản phẩm giảm cân, collagen của hotgirl Ngân 98 có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người sử dụng.
Bãi đá cổ Nấm Dẩn. (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang)
“Cuốn sử đá” bí ẩn giữa đại ngàn
(Ngày Nay) - Bãi đá cổ Nấm Dẩn được xem là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng, là tư liệu quý giá, góp phần nghiên cứu đời sống tinh thần, tín ngưỡng và tri thức của cư dân cổ vùng núi phía Bắc.