Campuchia nêu 3 cách tiếp cận giải quyết vấn đề biên giới với Thái Lan

(Ngày Nay) - Trang tin Fresh News dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 20/10 cho biết, Campuchia đã đưa ra 3 cách tiếp cận then chốt nhằm giải quyết các vấn đề biên giới với Thái Lan như ngăn chặn xung đột leo thang, giảm thiểu tác động và khôi phục trạng thái bình thường.

Phát biểu tại lễ khai trương chính thức sân bay quốc tế Techo, Thủ tướng Hun Manet nêu rõ: “Chúng ta có 3 cách tiếp cận. Thứ nhất, tại bất kỳ khu vực nào xảy ra xung đột như vụ việc gần đây ở Banteay Meanchey liên quan đến 18 binh sĩ, chúng ta phải ngăn chặn xung đột lan rộng. Thứ hai, tại nơi xảy ra xung đột, chúng ta phải hành động nhanh chóng để giảm thiểu tác động. Và thứ ba, chúng ta phải nỗ lực khôi phục ổn định tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời theo đuổi mục tiêu chấm dứt hoàn toàn các hành vi thù địch”.

Thủ tướng Hun Manet giải thích rằng trong các cuộc đụng độ biên giới ngày 24/7, ưu tiên hàng đầu của chính phủ là ngăn chặn xung đột lan sang những khu vực biên giới khác ở các tỉnh lân cận. Ông nhấn mạnh rằng bất cứ nơi nào xảy ra xung đột, các nỗ lực phải tập trung vào việc giải quyết tình hình, giảm thiểu rủi ro và tổn thất, đồng thời ngăn ngừa thương vong. Theo cách tiếp cận chiến lược này, Campuchia đã thực hiện các biện pháp quyết liệt dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 28/7, ngăn chặn thành công các cuộc đối đầu vũ trang tái diễn trong hơn 3 tháng.

Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết, quá trình khôi phục tình hình trở lại trạng thái bình thường bao gồm việc tìm cách chấm dứt hoàn toàn xung đột thông qua các cuộc đàm phán đang diễn ra trong các khuôn khổ như Ủy ban Biên giới chung (GBC) và Ủy ban Biên giới khu vực (RBC). Ông Hun Manet cũng hy vọng rằng trong tương lai gần, thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết giữa Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Thái Lan tại Malaysia, trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sắp tới, để chấm dứt xung đột.