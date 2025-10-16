Căn hộ Dual Life City Apartment kiến tạo không gian sống mới tại trung tâm phố biển Quy Nhơn

(Ngày Nay) - Không đơn thuần là nơi an cư như các căn hộ truyền thống, Dual Life City Apartment Q1 Tower Quy Nhơn mở ra một chuẩn sống mới phù hợp với xu thế thời đại đang lên ngôi: không gian sống kép, sống như nghỉ dưỡng, cân bằng giữa kết nối và riêng tư, đa công năng: căn nhà thứ hai bên biển (second home); khai thác dòng tiền ổn định từ cho thuê ngắn ngày hoặc dài hạn như căn hộ khách sạn cao cấp.

Resort Style Living - xu hướng mới đang lên ngôi

Sống như nghỉ dưỡng (Resort Style Living) với không gian sống trong lành, an nhiên và tiện ích All-in-One ngay dưới chân nhà đang trở thành chuẩn mực mới để định nghĩa một sản phẩm bất động sản cao cấp.

Đây là xu thế nổi bật trên thế giới những năm gần đây. Dẫn đầu xu thế có thể kể đến khu phức hợp căn hộ Sandringham nằm trong khuôn viên Sandy Hill bên bờ biển tuyệt đẹp tại Vịnh Half Moon (Úc). Dự án từng đoạt giải thưởng The Reserve danh giá toàn cầu với những cư dân thời thượng sống hạnh phúc trong những căn hộ hạng sang cùng không gian sống tràn ngập sắc xanh với bể bơi vô cực và gió biển rì rào.

Tại Carolina, Mỹ, Compass Pointe cũng được biết là "cộng đồng hạnh phúc nhất" với phong cách sống như nghỉ dưỡng ngay bên bờ biển Carolinas. Khu chung cư 65 tầng The Mansions at Acqualina tại TP. Sunny Isles Beach phía Bắc Miami, bang Florida (Mỹ) cũng là khu căn hộ Resort-Style Living được nhiều người biết tới không chỉ vì giá đắt đỏ mà vì nó đem lại cuộc sống đáng mơ ước cho chủ sở hữu. Mỗi ngày, từ căn hộ, gia chủ có thể nhìn ngắm toàn cảnh bờ biển Miami xanh thẳm cũng như tận hưởng hương vị biển ngay sát bên cạnh tòa nhà cùng các tiện ích, dịch vụ xa xỉ dành cho giới thượng lưu như quầy pool bar, các nhà hàng 5 sao, rạp chiếu phim, sân golf, bể bơi trong nhà, trại sinh vật biển cho trẻ em, dịch vụ người chuyển đồ 24/7.

Resort Style Living cũng là xu thế được ưa chuộng tại Việt Nam. Đơn cử như tại Đà Nẵng, dự án Sun Solar Residence có giá bán lên tới hơn 100 triệu đồng/m2; hay tại Hà Nội, dự án Masteri Grand Avenue trên 120 triệu đồng/m2 vẫn đông khách đặt mua bởi đáp ứng các yếu tố của một căn hộ Resort Style Living.

Căn hộ Resort Style Living đang được tìm kiếm ngày một nhiều hơn ở Việt Nam còn xuất phát từ mong muốn hướng đến lối sống lành mạnh hơn. Khảo sát của Booking.com cho thấy 77% khách Việt quan tâm đến các kỳ nghỉ nhằm hỗ trợ kéo dài tuổi thọ - một hình thức nghỉ dưỡng cao cấp hơn so với các lịch trình du lịch chăm sóc sức khỏe truyền thống; 69% khách Việt sẵn sàng chi trả cho một kỳ nghỉ chỉ để kéo dài tuổi thọ và nâng cao sức khỏe.

Các căn hộ trung tâm ở các thành phố biển của Việt Nam là điểm đến vô cùng thích hợp cho hành trình sống khỏe, sống hạnh phúc, nhất là những địa điểm như Quy Nhơn, nơi còn vẻ đẹp hoang sơ của tự nhiên, ít bị tác động bởi làn sóng du lịch công nghiệp.

Căn hộ Dual Life City Apartment Q1 Tower - không gian sống mới tại trung tâm phố biển Quy Nhơn

Tại Quy Nhơn, ngành du lịch đang vươn lên thành ngành kinh tế mũi nhọn với mục tiêu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách du lịch, căn hộ ven biển phong cách Resort Style Living được nhận định sẽ là mảnh ghép hoàn hảo làm nên sức hấp dẫn mới cho du lịch nơi đây. Đây cũng là sản phẩm đáp ứng làn sóng dịch chuyển dân cư sau sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Gia Lai.

Nhu cầu lớn song sản phẩm căn hộ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn Resort Style Living mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay nếu như không muốn nói là còn đang khan hiếm. Căn hộ khách sạn 5 sao tại trung tâm cũng khan hiếm (công suất phòng khách sạn 4-5 sao tại Quy Nhơn thường xuyên đạt 70–80% vào mùa cao điểm), theo khảo sát của G.Empire, đơn vị phân phối các dự án bất động sản.

Quy Nhơn đang rất thiếu căn hộ trung tâm để vừa lưu trú vừa khai thác dài hạn, giới chuyên gia, doanh nhân đến làm việc cũng cần chỗ ở tiện nghi, lâu dài nhưng hiện chỉ có khách sạn, không có căn hộ dịch vụ trung tâm. Đây là một khoảng trống trong khi các thị trường khác cùng khu vực như Đà Nẵng, Nha Trang đã có nhiều dòng Serviced Apartment, City Apartment, báo cáo thị trường căn hộ biển Quy Nhơn của G.Empire nêu rõ.

Nhìn thấy trước tiềm năng và sự thiếu hụt của thị trường, nhà phát triển dự án hàng đầu Việt Nam, Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) chuẩn bị giới thiệu dòng sản phẩm căn hộ Dual Life Apartment tại dự án Q1 Tower Quy Nhơn, đem đến không gian sống song hành, đa năng, nhân ba giá trị cho người sở hữu.

Đây là dòng sản phẩm mới, đáp ứng mọi tiêu chuẩn đặc trưng của các căn hộ Resort Style Living: không gian sống kép, sống như nghỉ dưỡng, cân bằng giữa kết nối và riêng tư, đa công năng: để ở lâu dài; căn nhà thứ hai bên biển (second home); khai thác sinh dòng tiền ổn định từ cho thuê ngắn ngày hoặc dài hạn như căn hộ khách sạn cao cấp.

Đặc biệt, những dự án theo đuổi phong cách Resort Style Living thường sở hữu vị trí đẹp ở trung tâm các thành phố có tiềm năng về nghỉ dưỡng. Q1 Tower toạ lạc tại số 1 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, sở hữu vị trí trung tâm của trung tâm, tầm nhìn trực diện ra biển, ngay sát quảng trường Nguyễn Tất Thành, nơi thu hút lượng khách du lịch đông nhất khu vực.

Hướng tới mô hình sống tích hợp, cân bằng, căn hộ Dual Life City Apartment không chỉ đem tới cho gia chủ cuộc sống tràn đầy năng lượng tươi mới của đại dương mà còn tràn ngập tiện ích chuẩn quốc tế khi tòa nhà được vận hành như khách sạn, tiện ích All-in-One ngay dưới chân và kết nối thuận ích tới bên ngoài.

Giới chuyên gia nhận định, suất đầu tư hấp dẫn (chỉ từ hơn 2 tỷ đồng/căn), căn hộ Dual Life City Apartment còn dư địa tăng trưởng lớn, sẽ rất thu hút người mua khi chính thức được mở bán ra thị trường.