Châu Âu cảnh báo “song dịch cúm” lan rộng trước mùa Đông

(Ngày Nay) - Giới chức y tế châu Âu đang cảnh báo về nguy cơ gia tăng từ cả dịch cúm mùa và cúm gia cầm khi mùa Đông cận kề trong bối cảnh Anh đã bắt đầu ghi nhận mùa cúm sớm bất thường và nhiều nước cũng xác nhận thêm các ổ dịch cúm H5N1.

Tại Anh, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 30/10 cho biết mùa cúm 2025 - 2026 bắt đầu sớm hơn thường lệ, với số ca mắc tăng mạnh ở trẻ em và có xu hướng lan rộng sang các nhóm tuổi khác. Theo báo cáo giám sát mùa Đông mới nhất của cơ quan này, hoạt động của virus cúm đã vượt ngưỡng trung bình và lan nhanh trong cộng đồng. Tỷ lệ dương tính với cúm tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm trẻ 5 - 14 tuổi, khi tỷ lệ dương tính tại bệnh viện đã lên tới 30,8% trong tuần này so với mức chỉ 20% trong tuần trước. Số ca nhập viện do cúm cũng tăng từ 1,74 lên 2,19 ca trên 100.000 dân chỉ trong một tuần.

Chuyên gia dịch tễ học Alex Allen của UKHSA cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến mùa cúm đến sớm bất thường với số ca tăng mạnh ở trẻ em và cả những nhóm tuổi khác, đồng thời dịch đang có xu hướng lan rộng trong cộng đồng”. UKHSA kêu gọi tất cả các nhóm đủ điều kiện - gồm người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh mãn tính - nhanh chóng tiêm vaccine cúm miễn phí.

Trong khi đó, tại Đức, Cơ quan Thú y Liên bang Friedrich Loeffler Institute (FLI) thông báo dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 9 trên 16 bang, với 45 ổ dịch được xác nhận kể từ đầu tháng 9. Hơn 500.000 gia cầm đã bị tiêu hủy do chủng cúm độc lực cao H5N1 tiếp tục lây lan nhanh.

Bang Lower Saxony (Niedersachsen) ghi nhận số ca nhiễm cao nhất với 13 trang trại bị ảnh hưởng. Trước tình hình này, nhiều bang đã áp dụng biện pháp phòng ngừa như bang Saarland - nằm giáp Pháp và Luxembourg - yêu cầu nuôi nhốt toàn bộ gia cầm trong nhà từ ngày 30/10, hay bang Hamburg ban hành lệnh cấm nuôi gia cầm thả rông từ ngày 31/10.

Nhà virus học người Đức Klaus Stoehr cảnh báo sự lan rộng của H5N1 có thể tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến đại dịch mới nếu không được kiểm soát kịp thời.

Cùng ngày, Slovenia xác nhận ca cúm gia cầm H5N1 đầu tiên trong năm 2025 ở nước này đã được phát hiện trên một con thiên nga trắng. Thông báo được Cơ quan An toàn Thực phẩm, Thú y và Bảo vệ Thực vật (AFSVSPP) đưa ra, trong đó kêu gọi các nông dân và người nuôi chim cảnh tăng cường theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi và thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học.

Trong những tuần gần đây, các ca cúm gia cầm đã gia tăng tại nhiều nước châu Âu, ảnh hưởng đến cả chim hoang dã lẫn gia cầm nuôi và làm dấy lên lo ngại về tình trạng “song dịch cúm” sẽ gây áp lực lớn lên hệ thống y tế công cộng trong mùa Đông sắp tới.