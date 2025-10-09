Chiếu miễn phí 3 bộ phim về Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

(Ngày Nay) - Từ ngày 8 đến 10/10/2025, tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội), Viện Phim Việt Nam tổ chức Những ngày phim Việt Nam chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Từ ngày 8 đến 10/10/2025, tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội), Viện Phim Việt Nam tổ chức Những ngày phim Việt Nam chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

"Những ngày phim Việt Nam" không chỉ là dịp để khán giả ôn lại truyền thống mà còn góp phần bồi đắp tình yêu, niềm tự hào về Hà Nội ngàn năm, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Các phim được chiếu dịp này gồm: "Phía Bắc Thủ đô," "Long thành cầm giả ca," "Hà Nội 12 ngày đêm." Các bộ phim đều được chiếu miễn phí phục vụ khán giả vào 9h00 từ ngày 8-10/10.

Cụ thể, ngày 8/10 chiếu Phim truyện "Phía Bắc Thủ đô" do Xưởng Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1977, đạo diễn Huy Thành.

Phim kể câu chuyện về tình yêu, gia đình những người công nhân – những chiến sỹ tự vệ nhận nhiệm vụ bảo vệ Nhà máy Điện Yên Phụ trong những ngày máy bay Mỹ đánh phá Hà Nội.

Đó là Tuấn, một công nhân ngày mai nhập ngũ nhưng vẫn xin đứng lò ngày cuối cùng. Bác Phong, một công nhân lâu năm không quản tuổi già vẫn xung phong vào đội cảm tử quân. Hà, con gái bác Phong, tham gia đội văn nghệ, mang tiếng hát động viên tinh thần chiến đấu của anh em công nhân…

Ngày 9/10, chiếu Phim truyện "Long thành cầm giả ca" của đạo diễn Đào Bá Sơn, do Hãng Phim Giải phóng thực hiện năm 2010. Bộ phim dựa theo ý tưởng của bài thơ "Long thành cầm giả ca" của thi hào Nguyễn Du.

Phim là câu chuyện tình giữa nhà thơ Tố Như (tên chữ của thi hào Nguyễn Du) và cô ca nữ tên Cầm xinh đẹp nổi danh thành Thăng Long, trong bối cảnh lịch sử đầy thăng trầm của Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 18-đầu thế kỷ 19.

Tác phẩm đã lột tả được thân phận con người, sức sống của văn hóa đất Thăng Long nói riêng và Việt Nam nói chung. "Long thành cầm giả ca" đã đạt giải Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2010.

Ngày 10/10, chiếu Phim truyện "Hà Nội 12 ngày đêm" do Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Đình Hạc đạo diễn, Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 2002.

"Hà Nội 12 ngày đêm" được thể hiện công phu với mục đích tái hiện một phần trận "Điện Biên Phủ trên không" - một cuộc chiến đấu ác liệt của nhân dân Hà Nội chống lại cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào cuối tháng 12 năm 1972, buộc Chính phủ Hoa Kỳ phải ký Hiệp định Paris đem lại hòa bình ở miền Bắc Việt Nam.

Tác phẩm phản ánh chân thật, sống động, ngợi ca tinh thần dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của quân và dân Thủ đô làm nên chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" lẫy lừng năm 1972.

Phim đã giành giải Bông sen bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 14.

Các tác phẩm được lựa chọn chiếu trong dịp này đều là những tác phẩm kinh điển và nổi bật của điện ảnh Việt Nam, tái hiện những dấu mốc lịch sử hào hùng và vẻ đẹp văn hóa của Hà Nội.

