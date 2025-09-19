LHQ cảnh báo biến đổi khí hậu gây rối loạn chu trình nước toàn cầu (Ngày Nay) - Ngày 18/9, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo thường niên cho thấy, biến đổi khí hậu đang làm chu trình nước toàn cầu ngày càng thất thường, gây ra hạn hán kéo dài, lũ lụt nghiêm trọng và suy giảm chất lượng nguồn nước.

Tăng xuất khẩu nhờ hiệp định thương mại tự do: Cơ hội luôn đi kèm với thách thức (Ngày Nay) - Các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã được ký kết không chỉ là công cụ thương mại mà còn là động lực để Việt Nam thúc đẩy cải cách thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sáp nhập trường đại học: Các trường sẽ bắt buộc thực thi theo kế hoạch (Ngày Nay) - "Các thầy cô khối trường công lập cần sẵn sàng cho mọi khả năng, vui trong mọi tình huống, nếu lo tôi sẽ ngồi đâu là một thái độ không phù hợp," Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Chồng chia đôi lá gan cứu vợ: Khi tình yêu và y học hòa nhịp để viết nên điều kỳ diệu (Ngày Nay) - Tháng 8/2025, Vinmec ghi dấu ấn bằng hai ca ghép gan hiếm có và đầy nhân văn. Đây không chỉ là bước tiến về chuyên môn, mà còn là những câu chuyện lay động trái tim, nơi tình yêu và y học cùng hòa nhịp để tạo nên điều kỳ diệu.

Đầu tư kỷ lục của Mỹ vào Anh: Thắng lợi hay sự lệ thuộc dài hạn của London? (Ngày Nay) - Chuyến thăm của Tổng thống Trump mang lại cho Thủ tướng Starmer cú hích chính trị với hàng loạt gói đầu tư khổng lồ nhưng cũng đặt ra nhiều nghi vấn về sự phụ thuộc vào Mỹ.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Triển khai việc sáp nhập các trường đại học trong 3 tháng tới (Ngày Nay) - Về quy hoạch trường đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay sẽ có quy hoạch “sâu” nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho sự phát triển, nhất là với các trường gần nhau về lĩnh vực; phương án sắp xếp đã được báo cáo Thủ tướng, chờ ý kiến chỉ đạo triển khai.

Liệu Trung Quốc có thể trở thành "chìa khóa" cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine? (Ngày Nay) - Cuộc chiến Nga – Ukraine kéo dài cho thấy Trung Quốc có thể là chìa khóa cho một thỏa thuận hòa bình, chứ không phải Mỹ hay EU.

Hà Nội kiểm tra đột xuất các đơn vị cung cấp nguyên liệu, suất ăn phục vụ bán trú (Ngày Nay) - Trước thông tin phản ánh việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại và dịch vụ Liên Anh có dấu hiệu “phù phép” rau không rõ nguồn gốc thành rau sạch rồi cung ứng cho một số trường học ở Thủ đô, các cơ quan chức năng của thành phố đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Người dân châu Âu có nguy cơ thiếu thuốc thiết yếu (Ngày Nay) - Người dân Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước nguy cơ thiếu thuốc, kể cả kháng sinh thông dụng và các phương pháp điều trị thiết yếu, do tình trạng khan hiếm nguồn cung ngày càng trầm trọng. Đây là cảnh báo vừa được Tòa Kiểm toán châu Âu đưa ra trong báo cáo công bố ngày 17/9.