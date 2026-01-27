Chủ tịch nước: Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ

(Ngày Nay) - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi.

Sáng 27/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước về việc triển khai các nhiệm vụ tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đã báo cáo về kế hoạch phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trước trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trong đó, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thăm tặng quà, động viên cán bộ lão thành cách mạng; đối tượng chính sách tiêu biểu; các lực lượng vũ trang; gặp gỡ kiều bào chương trình Xuân quê hương; phát động Tết trồng cây… và các hoạt động đối nội, đối ngoại thường xuyên khác.

Văn phòng Chủ tịch nước cũng triển khai các nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị, bộ, ngành địa phương nhằm góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Chủ tịch nước cơ bản thống nhất với các nội dung đã nêu, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu quán triệt sâu sắc, nắm chắc các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như các hướng dẫn của các cơ quan liên quan đối với việc tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi và động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, những nơi đặc biệt khó khăn… bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch nước lưu ý, thời gian từ nay đến Tết không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi Văn phòng Chủ tịch nước và các đơn vị liên quan phải tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng nội dung cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhưng tuyệt đối không đi ngược lại các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nhấn mạnh ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc của các hoạt động dịp Tết, Chủ tịch nước khẳng định, đây là những hoạt động tri ân, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, các gia đình có công với cách mạng; vì vậy, công tác chuẩn bị cần được tiến hành chu đáo, trách nhiệm, đúng chủ trương, đúng đối tượng.

Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước nắm chắc chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy tính chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết một cách khoa học, hiệu quả; đồng thời đặc biệt lưu ý không được để sót việc trong giai đoạn cao điểm từ nay đến Tết.

Đối với chương trình Xuân Quê hương, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tổ chức trang trọng, chu đáo, thể hiện tình cảm trân trọng của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ở nước ngoài, góp phần thắt chặt hơn nữa mối liên hệ gắn bó giữa kiều bào với quê hương, đất nước.

Nhấn mạnh nhiệm vụ, công việc dịp Tết Nguyên đán rất nhiều cần chuẩn bị chu đáo, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước bảo đảm các công việc, nhiệm vụ thường xuyên chu đáo, có phân công, phân nhiệm rõ ràng, hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.