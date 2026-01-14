Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ Campuchia, Hoa Kỳ và Philippines chào từ biệt

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ Campuchia, Hoa Kỳ và Philippines, ghi nhận vai trò cầu nối của các nhà ngoại giao trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước.

Chiều 13/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chea Kimtha, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ Marc Knapper và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines Meynardo L.B.Montealegre đến chào từ biệt nhân dịp các Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Campuchia Chea Kimtha, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu quan trọng Campuchia đạt được thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế của Campuchia ở khu vực và trên thế giới, đồng thời chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác tại Việt Nam, góp phần vào sự phát triển toàn diện của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam tới Quốc vương, Hoàng Thái Hậu, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Lãnh đạo cấp cao Campuchia; tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Quốc hội Campuchia thời gian qua trên cả bình diện song phương và đa phương.

Lãnh đạo Quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao cũng như gặp gỡ, hợp tác tại các diễn đàn Nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA), góp phần vào việc củng cố tin cậy chính trị cũng như thúc đẩy triển khai thực chất các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao Quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi đoàn, giao lưu giữa các nhóm nghị sỹ, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về địa vị pháp lý để người gốc Việt ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại sứ Chea Kimtha đánh giá cao việc Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tặng Campuchia công trình Tòa nhà hành chính của Quốc hội, coi đây là biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Đại sứ đánh giá cao chủ trương cải cách, tinh gọn bộ máy của Việt Nam, tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIV của Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp và Việt Nam sẽ thực hiện thành công hai mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại sứ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài; đặc biệt, các chuyến thăm cấp cao giữa Lãnh đạo hai nước đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, hai Quốc hội.

Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Campuchia có giá trị đặc biệt, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển ổn định và thịnh vượng của cả hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Chea Kimtha vui mừng nhận thấy, hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt hơn 11 tỉ USD, tăng gần 12% so với năm 2024; nhất trí cho rằng dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất lớn, cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất và hiệu quả hơn nữa, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD như Lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại sứ đã có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam; trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trên các lĩnh vực, đánh dấu bằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023; ghi nhận những nỗ lực của Đại sứ trong việc làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ giữa hai Quốc hội thời gian qua, thể hiện qua việc hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc các cấp và các cơ chế trao đổi nghị viện; duy trì trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; củng cố hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với đề xuất của Đại sứ Marc Knapper về việc tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn và đại biểu Quốc hội hai nước; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ, năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục-đào tạo, y tế; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có rà phá bom mìn, xử lý dioxin và hỗ trợ người khuyết tật.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Hoa Kỳ nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, tạo điều kiện để các cơ chế hợp tác giữa hai nước được triển khai hiệu quả, bền vững.

Đại sứ Marc Knapper trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vinh dự được công tác tại Việt Nam trong thời kỳ quan hệ hai nước có bước phát triển mạnh mẽ, nhất là thông qua dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Đại sứ đánh giá cao những thành tựu nổi bật trong hợp tác giữa Quốc hội hai nước thời gian qua; bày tỏ tin tưởng với sự ủng hộ và đóng góp của cơ quan lập pháp hai nước, hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học-công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, cùng với quan hệ giữa hai Quốc hội, sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng.

Đại sứ khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào trong tương lai, cá nhân ông sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Tiếp Đại sứ Philippines Meynardo L.B. Montealegre, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Philippines, cũng như trong thu xếp các chuyến thăm cấp cao của Lãnh đạo hai nước.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu toàn diện Philippines đạt được thời gian qua trên các mặt kinh tế, văn hóa, quốc phòng-an ninh và đối ngoại, bày tỏ ủng hộ và tin tưởng Philippines sẽ tổ chức thành công các sự kiện quan trọng trên cương vị nước Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2026 là năm kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines, tin tưởng hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm dấu mốc quan trọng này, trong đó có các chuyến thăm cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai nước tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt mục tiêu 10 tỷ USD như đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt đẩy mạnh hợp tác nghị viện, tăng cường trao đổi giữa các Ủy ban chuyên môn, nghị sĩ Quốc hội, các nhóm nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; đẩy mạnh hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, du lịch, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Đại sứ Meynardo L.B. Montealegre trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và địa phương Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ.

Đại sứ đánh giá cao hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và giao lưu nhân dân, phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 10 tỉ USD.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ thông báo Philippines đã dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo, tạo điều kiện để hai nước tăng cường hợp tác thương mại gạo và bảo đảm an ninh lương thực.