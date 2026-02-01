Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tổ chức bầu cử

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sáng 1/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cùng Đoàn công tác đã khảo sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại thành phố Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tổ chức bầu cử

Cuộc giám sát, kiểm tra nhằm đánh giá tiến độ, chất lượng từng khâu; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; thống nhất cách làm, để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Qua các ý kiến phát biểu, Đoàn đánh giá cao công tác triển khai bầu cử của thành phố cơ bản toàn diện, nghiêm túc, đúng pháp luật. Thành phố đã ban hành kế hoạch, chỉ thị lãnh đạo cuộc bầu cử và các văn bản chỉ đạo, tổ chức, thực hiện công tác bầu cử. Việc triển khai công tác bầu cử tại các địa phương (cả thành phố, các xã, phường) đều bám sát tiến độ và tuân thủ quy định của pháp luật. Kết quả đạt được thể hiện sự thống nhất, đồng thuận giữa khối Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia ghi nhận thành phố Cần Thơ chấp hành nghiêm Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tinh thần chủ động rất rõ, bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đặc biệt, Cần Thơ là một trong những địa phương sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm sai sót và tăng tính minh bạch. Đây là điểm sáng so với nhiều địa phương khác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tiếp tục phát huy, với tinh thần là thành phố trực thuộc Trung ương phải đi đầu trong chuyển đổi số, trước mắt là trong công tác bầu cử. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác bầu cử, nhất là tuyên truyền, bảo đảm mọi cử tri đều được tiếp cận đầy đủ, chính xác thông tin về bầu cử.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban bầu cử thành phố tiếp tục rà soát, lập, cập nhật, niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân; quan tâm các địa bàn có tính chất đặc thù như khu công nghiệp, khu chế xuất; kiên quyết không bỏ sót, không nhầm lẫn. Thời gian bỏ phiếu cần linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri; đối với lực lượng vũ trang, cần có kế hoạch bỏ phiếu phù hợp để bảo đảm nhiệm vụ chính trị.

Lưu ý phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả", Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các sở, ngành phải trực tiếp về địa bàn xã, phường, đơn vị bầu cử, tổ bầu cử, gắn trách nhiệm cụ thể với từng địa bàn từ nay cho đến ngày 15/3/2026. Thành phố tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ trẻ, mới tham gia công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý tới việc bảo đảm an ninh, an toàn trong công tác bầu cử; chủ động xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh, tuyệt đối không được chủ quan. Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong quý I, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Cần Thơ cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vừa bảo đảm tổ chức bầu cử thành công, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo Tết cho người dân và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

*Trước đó, sáng 1/2, trực tiếp khảo sát khu vực bỏ phiếu số 26, Nhà Thông tin khu vực 25, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử lần này khác so với những lần bầu cử trước vì thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Lưu ý nhiều cán bộ có kinh nghiệm trong công tác bầu cử đã nghỉ công tác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ bầu cử.

Nêu rõ chỉ còn 41 ngày nữa là đến ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử thành phố dốc tâm trí, dốc lực thực hiện; đảm bảo đầy đủ các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đó, chú trọng công tác chuẩn bị ở khu vực xa trung tâm, các vùng ven đô, vùng nông thôn, đẩy mạnh tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí ngày hội toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục rà soát danh sách cử tri theo phương châm “đi từng ngõ, đến từng nhà, gặp từng người”; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tham gia bỏ phiếu đầy đủ, bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Cần Thơ sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử; thành phố ngày càng phát triển vững mạnh, xứng tầm trung tâm động lực của vùng.

PV
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển đổi số bầu cử

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
(Ngày Nay) - Tối 31/1 tại phường Xuân Hương- Đà Lạt (Lâm Đồng), Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi (Công ty TNHH Nghệ thuật Số Bảy) ra mắt Dự án âm nhạc Phố Bên Đồi (Phố Bên Đồi Music Project) và khai mạc chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng. Đây là hoạt động thực hiện các cam kết quốc tế khi Đà Lạt (cũ) khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực Âm nhạc vào năm 2023.
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
(Ngày Nay) - Bên cạnh các môn văn hóa cơ bản, học sinh vùng biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên) sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ…tại ngôi trường khang trang chuẩn 5 sao khánh thành ngày 31/1/2026. Ngôi trường được xây dựng thần tốc trong hơn 5 tháng bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6.
Ảnh minh hoạ.
TP HCM: Rà soát dữ liệu học sinh phục vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
(Ngày Nay) - Triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3/2-3/3, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để kiểm tra và xác nhận thông tin học sinh.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho các đồng chí Lê Minh Trí (bên trái) và Đoàn Minh Huấn (bên phải). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm cán bộ
(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Học sinh TP Hồ Chí Minh trong một buổi tư vấn hướng nghiệp.
Chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực TP HCM
(Ngày Nay) - TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 nâng tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, đại học và tăng mạnh người học các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với chuyển đổi số, kinh tế tri thức và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Apple sẽ ưu tiên ra mắt các mẫu iPhone cao cấp trong năm 2026
Apple sẽ ưu tiên ra mắt các mẫu iPhone cao cấp trong năm 2026
(Ngày Nay) - Theo Nikkei Asia, Apple đang ưu tiên sản xuất và xuất xưởng 3 mẫu iPhone cao cấp nhất trong dòng iPhone mới năm 2026, đồng thời trì hoãn việc xuất xưởng mẫu tiêu chuẩn, trong bối cảnh hãng điều chỉnh chiến lược tiếp thị và đối mặt với những khó khăn trong chuỗi cung ứng.