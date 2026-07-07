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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia

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(Ngày Nay) - Sáng 7/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar, Tổng Chưởng lý Malaysia đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia

Chủ tịch Quốc hội chào mừng Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar cùng Đoàn công tác của Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia thăm Việt Nam và làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia đang phát triển rất tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả.

Chúc mừng Malaysia đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 với nhiều thành công, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tháng 9/2025 đã có chuyến thăm chính thức Malaysia nhân dịp tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) và rất ấn tượng với sự phát triển của đất nước Malaysia.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, Malaysia sẽ thực hiện thành công chính sách kinh tế của mình nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm và công bằng với tập trung cải thiện chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế xanh và sớm đưa Malaysia trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu châu Á, trở thành nước có thu nhập cao, phát triển bền vững.

Khẳng định chính sách nhất quán coi trọng và mong muốn triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Quan hệ chính trị giữa hai nước hết sức tin cậy, gần gũi thông qua việc duy trì đều đặn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Các cơ chế hợp tác song phương được phát huy hiệu quả, giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường.

Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong hợp tác hai nước. Kim ngạch thương mại giữa hai nước thời gian qua tăng trưởng mạnh. Năm 2025 đạt 16,3 tỷ USD; 5 tháng đầu năm 2026 đã đạt 8,8 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025. Malaysia hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 trong ASEAN và xếp thứ 10/154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 804 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn 14,8 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và cải cách tư pháp. Trong tiến trình này, các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thượng tôn pháp luật, bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đánh giá cao sự hợp tác ngày càng gắn kết giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia trong việc chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, bảo vệ công lý và quyền công dân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sự phối hợp này đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Đồng thời, hai bên khẳng định tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn và cơ chế hợp tác đa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác nhằm củng cố tin cậy chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia hỗ trợ thông qua Chương trình hành động Đối tác Chiến lược toàn diện (2026 - 2030), thúc đẩy hợp tác công nghiệp Halal và Chương trình hợp tác pháp luật (2027 - 2028).

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị duy trì các diễn đàn, hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các cơ quan pháp luật, tư pháp hai nước; phối hợp chặt chẽ trong ASEAN, ủng hộ xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực và phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar khẳng định, Malaysia luôn trân trọng tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước. Cùng là thành viên của ASEAN, hai nước chia sẻ mối liên kết bền chặt trong việc tăng cường sự tín nhiệm lẫn nhau cũng như khát vọng chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Theo Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar, tại Malaysia, cơ quan Tổng Chưởng lý luôn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với cơ quan nghị viện, đặc biệt liên quan đến xây dựng pháp luật, tư vấn pháp lý và bảo đảm các đạo luật phù hợp với Hiến pháp.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong việc thúc đẩy quản trị công, tăng cường nền tảng của thượng tôn pháp luật, Tổng Chưởng lý Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar khẳng định Malaysia luôn ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam để đạt được những lợi ích chung, đặc biệt là trong hợp tác pháp luật, tư pháp giữa hai nước; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau đồng thời tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước.

PV
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Việt Nam Malaysia

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