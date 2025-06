Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025

Đồng Nai có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông thứ 5 cả nước

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Đồng Nai về công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, toàn tỉnh có hơn 37.200 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi năm nay, trong đó gần 36.800 thí sinh Trung học Phổ thông và Giáo dục thường xuyên; hơn 820 thí sinh tự do. So với kỳ thi năm 2024, năm nay, tỉnh Đồng Nai tăng gần 3.000 thí sinh, trở thành đơn vị có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông thứ 5 cả nước.

Tỉnh Đồng Nai bố trí 64 điểm thi với hơn 1.600 phòng thi được đặt tại các trường Trung học Phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Trong đó, có 62 điểm thi dành cho thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và 2 điểm thi dành cho thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai Trương Thị Kim Huệ cho biết: Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 tỉnh Đồng Nai đã huy động hơn 5.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi, đảm bảo công tác an ninh trật tự và y tế cho tất cả các điểm thi. Ở các khu vực lưu trữ đề thi, chấm bài thi, tỉnh luôn đảm bảo 100% có camera giám sát. Đặc biệt, đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Đồng Nai kiểm tra và đảm bảo điều kiện cung cấp điện an toàn, thông suốt cho các điểm thi. Tại mỗi điểm thi đều được trang bị máy phát điện dự phòng, đề phòng hệ thống cung cấp điện gặp sự cố.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương phối hợp với chính quyền các địa phương tại các điểm thi để rà soát công tác chuẩn bị, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại điểm thi. Đồng thời, thành lập 6 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, phương án bố trí phòng thi, nơi sao in đề thi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 tỉnh Đồng Nai. Theo Thứ trưởng, Kỳ thi năm nay là lần đầu tiên thi theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Đây cũng là kỳ thi cuối tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, dành cho các thí sinh tự do. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức vận hành bộ này hành chính hai cấp tỉnh và xã. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều đối tượng lợi dụng các công nghệ hiện đại để thực hiện các hành vi gian lận trong các kỳ thi, các địa phương, trong đó có tỉnh Đồng Nai càng phải đảm bảo các biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chu đáo trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, công tác phối hợp, chuẩn bị cho kỳ thi phải chu đáo, kỹ lưỡng, từ trước, từ xa và phải xây dựng trước những phương án dự phòng bất thường; thực hiện đầy đủ 4 đúng (đúng quy chế, đúng hướng dẫn, đúng quy trình, xử lý đúng những tình huống bất thường), 3 không (không lơ là chủ quan, không căng thẳng, áp lực thái quá, không tự ý xử lý tình huống bất thường) và 2 đề cao (đề cao tinh thần trách nhiệm và tự giác của cán bộ, thí sinh trong kỳ thi).

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đi kiểm tra các điểm in sao đề thi, điểm chấm thi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua kiểm tra, Đoàn công tác lưu ý tỉnh bố trí thêm cán bộ giám sát ở bộ phận in sao đề thi, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra để tổ chức kỳ thi tốt nhất.

Vĩnh Long chủ động xây dựng phương án dự phòng các tình huống

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông tỉnh Vĩnh Long, đồng thời đề nghị tiếp tục xác định vai trò quan trọng của Ban chỉ đạo, phân công rõ nhiệm vụ từng thành viên gắn với trách nhiệm trong quá trình tổ chức kỳ thi. Các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường trách nhiệm, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi, kiểm tra kỹ cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo phục vụ cho các điểm thi, công tác sao in, vận chuyển đề thi theo đúng quy định. Song song đó, Ban Chỉ đạo kỳ thi cần quan tâm đến công tác giám sát, kiểm tra an toàn thực phẩm, các vấn đề về an toàn, an ninh trật tự phòng thi, chủ động xây dựng kịch bản và phương án dự phòng các tình huống bất thường phát sinh để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, từ nay đến ngày diễn ra kỳ thi, các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi cần phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ thí sinh về kiến thức, tâm lý, sức khỏe, kịp thời nắm hoàn cảnh của các thí sinh đặc biệt để tạo điều kiện tham gia kỳ thi với tinh thần “không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau"; quan tâm tạo điều kiện và tâm lý an tâm cho lực lượng làm nhiệm vụ trong kỳ thi, tuyên truyền để phụ huynh hiểu và đồng thuận, cùng cộng đồng trách nhiệm đóng góp cho thành công của kỳ thi.Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra khu vực in sao đề thi, điểm chấm thi, điểm thi Trường Trung học Phổ thông Lưu Văn Liệt (thành phố Vĩnh Long). Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh, từ cơ sở vật chất đến việc bố trí nhân sự phục vụ kỳ thi, công tác ôn tập và hỗ trợ cho thí sinh vững vàng kiến thức và tâm lý để bước vào kỳ thi.

Theo Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông tỉnh Vĩnh Long, kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 11.731 thí sinh đăng ký. Tỉnh tổ chức 30 điểm thi với 521 phòng thi. Tổng số cán bộ, giáo viên được huy động tham gia tổ chức kỳ thi là 1.914 người. Đến thời điểm hiện tại, các điểm thi đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thi. Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các trường tập trung đánh giá năng lực học sinh, xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp, đồng thời tổ chức thi thử để rút kinh nghiệm, tiếp tục giúp học sinh củng cố kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi. Công tác triển khai nhiệm vụ và phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo được quan tâm, đặc biệt là xây dựng các phương án phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý tình huống bất thường xảy ra trong kỳ thi.

Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Long chú trọng đến công tác hỗ trợ thí sinh dự thi. Qua xã hội hóa, tỉnh đã nhận được sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền ôn thi và các suất ăn sáng, suất cơm trưa, dụng cụ học tập... cho học sinh, quy đổi thành tiền trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã vận động nguồn lực để “Tiếp sức mùa thi năm 2025” với tiền và vật chất quy đổi gần 500 triệu đồng.

Tiền Giang gia tăng kỷ cương, giảm thiểu vi phạm

Kiểm tra việc chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 tại tỉnh Tiền Giang, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng dẫn đầu đã kiểm tra khu vực in sao đề thi, điểm thi Trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Huân (huyện Chợ Gạo) và làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh. Đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh, từ cơ sở vật chất đến việc bố trí nhân sự phục vụ kỳ thi. Các điểm thi đều đảm bảo đủ ánh sáng, khu vực bảo quản đề thi và bài thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy chế thi.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang Võ Văn Hiếu thông tin, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025, tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức 32 điểm thi chính thức và 23 điểm thi dự phòng, trong đó có một điểm thi đặt tại huyện đảo Tân Phú Đông. Điểm thi xa nhất là Trường Trung học Phổ thông Lê Thanh Hiền, cách Hội đồng thi khoảng 60km. Tổng số 16.926 thí sinh đã đăng ký dự thi trên toàn tỉnh.Ban Chỉ đạo thi của tỉnh gồm 46 thành viên. Tổng số cán bộ, giáo viên được huy động tham gia tổ chức kỳ thi là 2.808 người. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực và hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh Tiền Giang chú trọng đến công tác hỗ trợ thí sinh dự thi, triển khai nhiều phương án tạo thuận lợi như hỗ trợ phương tiện đi lại, bố trí chỗ ở cho thí sinh ở xa và các hoạt động thiết thực khác.Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ của Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tiền Giang. Tỉnh nên coi đây là kinh nghiệm, là động lực để có thể tổ chức kỳ thi năm 2025 một cách tốt hơn, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, kỳ thi gồm nhiều công đoạn quan trọng, do đó tất cả các quy trình cần được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ từ sớm để đảm bảo thuận lợi về sau. Trong đó, vấn đề an toàn kỳ thi phải được đặt lên hàng đầu; xác định kỳ thi là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao từ sớm, từ xa.Thời gian từ nay đến ngày thi rất cận kề, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị, tỉnh Tiền Giang cần rà soát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bộ máy, nhân sự cho kỳ thi; có biện pháp tuyên truyền quy chế để thí sinh nắm; trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi phải có chế độ thông tin, báo cáo kịp thời để có thể xử trí tốt các sự vụ, sự việc.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỉnh cần tăng cường phối hợp với các ban, ngành trong việc tổ chức kỳ thi; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa, gia tăng kỷ cương, giảm thiểu vi phạm…