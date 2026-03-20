Chùm thơ nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc

Nhưng làm thế nào để hạnh phúc, theo thi sĩ Phạm Hồng Danh, hạnh phúc là khi biết chia sẻ nỗi đau, sự bất hạnh của người khác trong bài “Người mẹ của trẻ khuyết tật”. Hạnh phúc là khi biết nhớ về và tôn trọng quá khứ trong bài “Căn phòng cũ”. Hạnh phúc là khi nhận ra các lỗi lầm đã trải qua để sống với hiện tại được tốt hơn.

Ngày Nay xin giới thiệu chùm thơ của thi sĩ, giáo sư toán học Phạm Hồng Danh nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc.

Người mẹ của trẻ khuyết tật

Con sinh ra đã là khuyết tật

Người bao dung xoa dịu nỗi u hờn

Mẹ Thu Hà và trung tâm Võ Hồng Sơn

Cho con thấy cuộc đời còn hy vọng



Mẹ mang đến tình thương nồng ấm

Cho những cuộc đời có số phận thương đau

Cho những tâm hồn biết nương tựa lẫn nhau

Để bước tiếp trên đường đời gian khổ



Trung tâm Hồng Sơn, bàn tay nâng đỡ

Cho tương lai bớt u tối phần nào

Cho mỗi đời người bớt những gian lao

Khi chống chọi với niềm đau khuyết tật



Con biết lắm đời mẹ nhiều tất bật

Lo cho con được ăn học từng giờ

Gom tình yêu xây đắp ước mơ

Cho những con người sinh ra không trọn vẹn



Cảm ơn thầy cô tận tâm kiên nhẫn

Sửa cho con từng nét vẽ vụng về

Thắp sáng trong tim ngọn lửa đam mê

Để rung cảm cùng cuộc đời tươi đẹp



Căn phòng cũ

Có một lần tôi về căn phòng cũ

Một đời ba còn lại bức chân dung

Cô hàng xóm đã là góa phụ

Đứng bên rào đôi mắt ngó mông lung



Cậu bé ngày xưa ngu ngơ quá

Thương một người chỉ nói trong mơ

Hoa phù dung vườn ai trắng xóa

Vẫn lung linh trong ký ức như thơ



Ngồi một mình căn phòng trống vắng

Nghẹn ngào tôi kỷ niệm ùa về

Vị biệt ly môi người mặn đắng

Màu thời gian vàng vọt dấu đam mê



Căn phòng cũ nhuốm màu chiều quan tái

Mảnh khăn tang trong ký ức phất phơ

Sẽ có một ngày tôi quay lại

Căn nhà xưa không còn kẻ đợi chờ.



Vết xe đổ

Con đi vào vết xe của ba

Một cuộc đời vùi lên dập xuống

Đầu bé nhỏ không lường bao tình huống

Những lọc lừa gian dối cõi trần gian



Vẫn một đời tất bật đa đoan

Không buông nổi mảnh tình đã vỡ

Không quen nổi với trăm ngàn khốn khổ

Nên từng đêm giấc ngủ chập chờn



Con quỳ hôn lên những nỗi buồn

Nỗi bất lực của một người vô tội

Xin cảm ơn vị thánh nào chuộc lỗi

Khi loài người đang hành hạ lẫn nhau



Bi kịch

Tặng Đào Lý Hải

Thời gian không có nghĩa gì khi tôi sống cùng em

Tất cả qua đi như giấc mơ mầu nhiệm

Còn lại mình tôi trong mênh mông kỷ niệm

Gọi tên người như tiếng thét đau thương



Loài thú còn đau lúc chia đường

Em và tôi với hai trái tim chân thực

Đời sống phũ phàng bao điều cay cực

Tôi không đủ sức bước qua nên mất em rồi



Cảm ơn em đã đi qua cuộc đời

Cho tôi hiểu vô vàn điều mới lạ

Xin một lần hóa thân làm gỗ đá

Để đừng đau lòng khi còn nghĩ về nhau



Cảm ơn em đã cho tôi nhìn thấy tình yêu

Dẫu em không còn trong đời tôi nữa

Dẫu mai này đời tôi đầy gai lửa

Dáng hình em còn đó dịu dàng



“Tất cả không đâu tất cả bàng hoàng”

Lòng cạn kiệt sau lần từ biệt

Làm sao tôi còn yêu ai tha thiết

Sau quãng đời tôi từng sống có em



Phạm Hồng Danh