Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định

Hà An Hà An In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được xác định là động lực then chốt cho phát triển quốc gia, “Khát vọng Hải đăng” lựa chọn cách tiếp cận riêng: kể những câu chuyện khoa học như những hành trình dẫn đường.
Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định

Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” do Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp sản xuất, sẽ được phát sóng vào dịp Tết âm lịch trên các kênh VTV1, VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam.

Khác với nhiều chương trình tôn vinh theo lối thành tích, Khát vọng Hải đăng lựa chọn một cách tiếp cận riêng: kể những câu chuyện khoa học như những hành trình dẫn đường. Ở đó, các nhà khoa học không chỉ xuất hiện với danh xưng hay giải thưởng, mà được nhìn nhận như những “ngọn hải đăng” lặng lẽ kiên định soi sáng con đường tri thức, đổi mới và phát triển bền vững cho Việt Nam qua nhiều thế hệ. Chương trình là một không gian truyền hình đặc biệt: nơi tôn vinh con người khoa học bằng chiều sâu nhân văn, bằng hành trình bền bỉ vượt qua hoài nghi, và bằng tác động thực chất đối với đất nước.

Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định ảnh 1
Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định ảnh 2

Chương trình được cấu trúc theo các chương nội dung, tái hiện dòng chảy khoa học Việt Nam từ những ngày đầu xây dựng đất nước đến kỷ nguyên đổi mới sáng tạo hiện nay. Từ lớp nhà khoa học đi trước đặt nền móng trong điều kiện gian khó, đến thế hệ ứng dụng – mở rộng, và hôm nay là những gương mặt trẻ đang tiếp nối hành trình bằng tinh thần dấn thân và tư duy toàn cầu.

Không chỉ là sân khấu tôn vinh, Khát vọng Hải đăng còn là không gian gặp gỡ liên thế hệ, nơi các nhà khoa học kỳ cựu đối thoại với học sinh, sinh viên yêu khoa học, những người đang từng bước chạm vào nghiên cứu, sáng chế và khát vọng đóng góp cho đất nước bằng tri thức của mình.

Đặc biệt, Chương trình giới thiệu và tôn vinh nhiều gương mặt khoa học tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực then chốt của đất nước: Kỹ sư - Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua: nhà khoa học nông nghiệp dành hơn 40 năm bền bỉ nghiên cứu, chọn tạo giống lúa, đưa hạt gạo Việt Nam từ mặc cảm “thua kém” vươn lên bản đồ lúa gạo thế giới với giống ST25. Hành trình của ông là minh chứng cho khoa học gắn với nông dân, thị trường và chiến lược phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định ảnh 3

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm - Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân: người đặt nền móng cho phẫu thuật nội soi nhi khoa tại Việt Nam, góp phần tạo nên những “kỳ tích y khoa” và mở ra hướng tiếp cận mới cho y học hiện đại, lấy bệnh nhi làm trung tâm.

Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định ảnh 4

Nhóm các nhà khoa học của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: đại diện cho khoa học công nghiệp và nghiên cứu ứng dụng, với cụm công trình khoa học - công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế hàng nghìn tỷ đồng, khẳng định vai trò của nghiên cứu khoa học trong vận hành, làm chủ và phát triển các công trình công nghiệp trọng điểm quốc gia.

Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định ảnh 5

PGS.TS Nguyễn Minh Tân: nhà khoa học gắn bó với nông nghiệp ứng dụng, đại diện cho thế hệ mở rộng chuỗi giá trị khoa học từ phòng thí nghiệm ra thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản và sinh kế bền vững cho người nông dân.

Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định ảnh 6

Kỹ sư Huy Phạm: Nhà sáng lập, Giám đốc Công nghệ của Gremsy, đại diện cho thế hệ doanh nhân, kỹ sư công nghệ cao, với các sản phẩm gimbal, payload công nghệ lõi do người Việt làm chủ, được thị trường quốc tế và ngành công nghiệp toàn cầu ghi nhận.

Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định ảnh 7

Bên cạnh đó, chương trình dành một phần quan trọng để giới thiệu những gương mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu từ các dự án nghiên cứu, sáng chế khoa học đến thành tích tại các kỳ Olympic khoa học quốc tế như một lời khẳng định: ngọn hải đăng khoa học Việt Nam đang được tiếp nối.

Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định ảnh 8

Với cách tiếp cận nhân văn, chiều sâu và giàu cảm xúc, Khát vọng Hải đăng kỳ vọng trở thành một dấu ấn truyền hình đặc biệt về khoa học, nơi tri thức được tôn vinh không chỉ bởi thành tựu, mà bởi lòng kiên định, trách nhiệm xã hội và khát vọng phụng sự quốc gia.

Hà An
Khát vọng Hải đăng VTV1 VTV2 truyền hình các nhà khoa học

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV
Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV
(Ngày Nay) - Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
(Ngày Nay) - Đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là phép thử lớn về năng lực chuẩn bị hạ tầng cho một sự kiện ngoại giao – kinh tế tầm cỡ toàn cầu. Năm 2025, quá trình chuẩn bị cho APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc vẫn bộc lộ hàng loạt thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng lưu trú, giao thông, không gian tổ chức sự kiện. Phú Quốc - địa điểm được chọn đăng cai APEC 2027, sẽ rút được bài học kinh nghiệm gì từ việc này?
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, trang web của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (kprf.ru) và báo điện tử Rossiyskaya Gazeta (rg.ru) của Nga đã đăng tải các bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đánh giá cao quyết tâm chuyển mình với mục tiêu lấy nhân dân làm nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
(Ngày Nay) - Sáng 20/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc. Diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa hoàn thành nhiệm kỳ 2021-2025 với nhiều dấu ấn nổi bật sau 40 năm Đổi mới, Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn xác lập tầm nhìn, khơi dậy khát vọng phát triển mới. Từ nền tảng thành tựu và bản lĩnh đã được khẳng định, Đại hội XIV mở ra cho dân tộc một chặng đường mới, phát triển bứt phá, toàn diện.
Phát hành bộ tem "Tết Bính Ngọ"
Phát hành bộ tem "Tết Bính Ngọ"
(Ngày Nay) - Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ” gồm 2 mẫu tem và 1 blốc như một lời chúc “Mã đáo thành công” gửi tới mọi nhà nhân dịp Tết Nguyên đán.
Tổng thống Mỹ tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp G7
Tổng thống Mỹ tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp G7
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7), do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất, dự kiến diễn ra ngày 22/1, đồng thời bày tỏ hoài nghi về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với an ninh của Mỹ.
Rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ
Rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ
(Ngày Nay) - Ngày 20/1/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 05/CĐ-TTg về khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ (bề rộng mặt cắt ngang 2 làn xe hoặc 4 làn xe có dải dừng xe khẩn cấp không liên tục).