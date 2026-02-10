Chuyến tàu Công đoàn đưa hàng nghìn lao động TP Hồ Chí Minh về quê đón Tết

(Ngày Nay) - Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 2.993 đoàn viên, người lao động tham gia Chuyến tàu Công đoàn, 820 người được hỗ trợ vé máy bay, khoảng 5.000 người được đưa về quê bằng xe của công đoàn.

Sáng ngày 10/2, tại Ga Sài Gòn, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiễn đoàn viên, công nhân lao động về quê đón Tết trên “Chuyến tàu Công đoàn-Xuân 2026.”

Tại chương trình, mỗi đoàn viên, công nhân lao động được trao tặng 1 phần quà Tết đồng thời con của đoàn viên, công nhân lao động dưới 16 tuổi được công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lì xì đầu Xuân, gửi gắm lời chúc năm mới an lành, đủ đầy.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 2,4 triệu đoàn viên công đoàn. Năm 2026, thông qua các chương trình chăm lo Tết, công đoàn thành phố đã hỗ trợ 2.993 đoàn viên, người lao động tham gia “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026”; 820 người được hỗ trợ vé máy bay và khoảng 5.000 người được đưa về quê bằng xe do công đoàn tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, so với tổng số đoàn viên, đây là con số chưa lớn, song thể hiện nỗ lực rất lớn của tổ chức công đoàn trong điều kiện phải cân đối, tiết kiệm chi phí để dành nguồn lực chăm lo ngày càng nhiều hơn, tốt hơn.

Ông Nhân khẳng định, những hoạt động ý nghĩa này không dừng lại ở con số hiện tại mà sẽ tiếp tục được mở rộng trong những năm tới, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Đối với đoàn viên, người lao động ở lại Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết, công đoàn Thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ bánh chưng, bánh tét; đồng thời trực tiếp đến các khu nhà trọ để mang không khí Tết ấm áp đến với người lao động xa quê.

Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chăm lo cho khoảng 350.000 đoàn viên, người lao động thông qua nhiều hình thức như: Hỗ trợ vé tàu, vé xe, vé máy bay; thăm hỏi, tặng quà; chăm lo cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân có cha mẹ bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm qua.

Đáng chú ý, năm nay công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chăm lo, thực hiện chi hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng, góp phần giảm chi phí tổ chức, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch và đưa nguồn lực đến trực tiếp với người lao động. Từ việc tiết kiệm này, công đoàn tiếp tục mở rộng diện chăm lo, đặc biệt đối với những trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, chậm thưởng hoặc nợ lương cuối năm.

Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp, đối tác triển khai chương trình nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận chỗ ở ổn định với chi phí phù hợp, qua đó yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với thành phố.