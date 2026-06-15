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“Cổ Âm Nhã Hội” lan tỏa tình yêu nghệ thuật ca trù tới giới trẻ

Quỳnh Anh In bài viết
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(Ngày Nay) - Chiều ngày 14/06/2026, sự kiện trải nghiệm văn hóa “Cổ Âm Nhã Hội” đã diễn ra tại Nhà hát Ca trù Bích Câu, thu hút đông đảo bạn trẻ và những người yêu mến văn hóa truyền thống tham gia.
“Cổ Âm Nhã Hội” lan tỏa tình yêu nghệ thuật ca trù tới giới trẻ

Trong bối cảnh nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đang đối mặt với thách thức tiếp cận thế hệ mới, “Cổ Âm Nhã Hội” được tổ chức như một không gian trải nghiệm mở, nơi người tham dự có thể tìm hiểu về ca trù thông qua những hoạt động tương tác gần gũi bên cạnh việc thưởng thức biểu diễn theo hình thức truyền thống. Chương trình do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện dưới sự quản lý chuyên môn của Nhà hát Ca trù Bích Câu, hướng tới mục tiêu đưa nghệ thuật ca trù đến gần hơn với công chúng trẻ.

Ngay từ đầu chương trình, khu vực check-in và các hoạt động trải nghiệm đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khách tham dự. Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia các trò chơi dân gian, tìm hiểu kiến thức về ca trù thông qua minigame tương tác và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ tại khu vực photobooth được thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa.

“Cổ Âm Nhã Hội” lan tỏa tình yêu nghệ thuật ca trù tới giới trẻ ảnh 1

Các bạn trẻ hào hứng tham gia các hoạt động của sự kiện từ trước khi buổi diễn bắt đầu.

Điểm nhấn của sự kiện là phần trình diễn nghệ thuật đến từ các nghệ nhân Nhà hát Ca trù Bích Câu. Trong không gian cổ kính của Bích Câu Đạo Quán, tiếng đàn đáy sâu lắng hòa cùng nhịp phách và giọng hát đào nương đã mang đến cho khán giả cơ hội cảm nhận trực tiếp vẻ đẹp của một loại hình nghệ thuật từng được xem là thú thú vui tao nhã của người Việt xưa.

Không ít người tham dự chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên họ được thưởng thức ca trù trong không gian biểu diễn thực tế. Anh Thư (20 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cho biết: "Trước đây mình chỉ biết đến ca trù qua sách hoặc các video ngắn trên mạng xã hội nên luôn nghĩ đây là một loại hình nghệ thuật khá khó tiếp cận. Tuy nhiên, khi được trực tiếp nghe các nghệ nhân biểu diễn tại sự kiện, mình cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của tiếng đàn đáy, nhịp phách và giọng hát. Trải nghiệm này khiến mình có thêm hứng thú tìm hiểu về văn hóa truyền thống”. Những trải nghiệm trực tiếp tại chương trình đã giúp nhiều bạn trẻ có cái nhìn gần gũi hơn về loại hình nghệ thuật vốn thường bị xem là khó tiếp cận hoặc chỉ dành cho những người am hiểu văn hóa truyền thống.

“Cổ Âm Nhã Hội” lan tỏa tình yêu nghệ thuật ca trù tới giới trẻ ảnh 2

Những tiết mục ca trù đặc sắc mang đến cho khán giả cơ hội tiếp cận trực tiếp với loại hình nghệ thuật truyền thống.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, sự kiện còn tạo cơ hội để công chúng hiểu hơn về giá trị lịch sử, nghệ thuật và những nỗ lực bảo tồn ca trù của các nghệ nhân đang hoạt động tại Nhà hát Ca trù Bích Câu. Thông qua sự giao lưu giữa nghệ nhân và khán giả, khoảng cách giữa di sản và đời sống đương đại phần nào được thu hẹp.

Theo Ban Tổ chức, “Cổ Âm Nhã Hội” không chỉ là một sự kiện trải nghiệm văn hóa mà còn là dịp để khơi dậy sự quan tâm của cộng đồng đối với các giá trị truyền thống. Thành công của chương trình cho thấy nghệ thuật dân gian hoàn toàn có thể tiếp cận thế hệ trẻ khi được truyền tải bằng những hình thức phù hợp với nhu cầu và thói quen tiếp nhận của công chúng hiện nay.

Khép lại sau một buổi trải nghiệm, “Cổ Âm Nhã Hội” đã để lại nhiều dấu ấn tích cực trong lòng người tham dự. Sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật ca trù mà còn khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại.

Quỳnh Anh
ca trù nghệ thuật dân gian văn hoá Việt

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