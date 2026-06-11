"Con cưng" của thời trang Yody và những lô hàng mang xuất xứ Trung Quốc

(Ngày Nay) - Nevo – thương hiệu thời trang thể thao mới do thời trang Yody phát triển đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn khi hàng loạt sản phẩm có dấu hiệu liên quan đến các lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi về mức độ nhất quán giữa nguồn gốc sản phẩm thực tế và hình ảnh mà thương hiệu Việt này đang xây dựng.

Từ câu chuyện đưa sản phẩm Việt ra thế giới

Khởi đầu từ một cửa hàng thời trang quy mô nhỏ, Yody từng bước phát triển để trở thành một trong những thương hiệu thời trang nội địa có độ phủ lớn trên thị trường. Nhiều năm qua, doanh nghiệp không chỉ được người tiêu dùng biết đến nhờ mẫu mã đa dạng, mức giá phù hợp mà còn bởi câu chuyện thương hiệu gắn với khát vọng nâng tầm sản phẩm Việt.

Trong một chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Việt Hòa – nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thời trang Yody từng bày tỏ mong muốn đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường toàn cầu và góp phần thay đổi cách nhìn của thế giới về ngành thời trang trong nước.

"Yody mong muốn có thể đưa sản phẩm Việt Nam ra toàn thế giới và chứng minh rằng Việt Nam không phải là một đất nước chuyên về gia công nữa. Trên thực tế, thế giới chỉ đang biết tới Việt Nam là một đất nước gia công chuyên về sản phẩm thời trang có chất lượng tốt, nhưng đáng tiếc là chưa có thương hiệu Việt Nam nào đủ lớn ở phạm vi, tầm vóc toàn cầu".

Khát vọng đó đã trở thành một phần quan trọng trong hình ảnh mà Yody xây dựng suốt nhiều năm qua, gắn với tinh thần của một thương hiệu Việt hướng tới nâng cao giá trị sáng tạo và sản xuất trong nước. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Yody tạo dựng được niềm tin và sự ủng hộ từ đông đảo người tiêu dùng.

Cùng với quá trình phát triển, Yody từng mở rộng hệ thống lên tới 282 cửa hàng tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Doanh nghiệp cũng nhiều lần được ghi nhận trong các bảng xếp hạng thương hiệu thời trang khu vực.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số thông tin liên quan đến thương hiệu thời trang thể thao Nevo – ra mắt vào tháng 10/2025 và được xem là "người kế nhiệm" trong chiến lược mở rộng của Yody đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay từ khi ra mắt, Nevo được giới thiệu là thương hiệu kế thừa nền tảng sản xuất, công nghệ chất liệu và định hướng phát triển bền vững từ Yody. Doanh nghiệp công bố kế hoạch tung ra hơn 200 sản phẩm thuộc 5 dòng chính, tập trung vào các đặc tính nhẹ, thoáng khí, co giãn và bền bỉ.

Nevo đồng thời nhấn mạnh yếu tố phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam như một lợi thế cạnh tranh, qua đó củng cố hình ảnh về sự am hiểu thị trường nội địa và khả năng phát triển sản phẩm dành riêng cho người tiêu dùng trong nước.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, một phần đáng kể sản phẩm mang thương hiệu Nevo có liên quan đến các lô hàng được sản xuất tại Trung Quốc bởi Guangxi Pingxiang Sheng Qi Investment Co., Ltd và nhập khẩu vào Việt Nam thông qua Công ty Cổ phần Thời trang Yody.

...đến những lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Ngày 9/10/2025, những lô hàng đầu tiên từ Guangxi Pingxiang Sheng Qi Investment Co., Ltd được vận chuyển về Việt Nam cho Công ty Cổ phần Thời trang Yody.

Theo dữ liệu ghi nhận, đợt hàng này gồm gần 21.000 sản phẩm dành cho cả nam và nữ, bao gồm nhiều nhóm hàng như áo, quần thể thao, đồ lót, trang phục tập luyện, túi xách, balo và phụ kiện.

Đáng chú ý, đối chiếu mô tả hàng hóa nhập khẩu cho thấy sự xuất hiện của nhiều mã sản phẩm trùng khớp với các mã hàng đang được Nevo phân phối trên thị trường.

Chẳng hạn, mã sản phẩm "WMSK25A002" được Công ty Cổ phần Thời trang Yody khai báo theo mã HS 62045300, số lượng 450 chiếc, tổng trị giá CIF 2.007 USD, tương đương khoảng 4,46 USD mỗi sản phẩm. Hồ sơ nhập khẩu mô tả đây là chân váy nữ ngắn được làm từ vải dệt thoi với thành phần polyester pha spandex, hàng mới 100%, thương hiệu Manbiao.

Trong khi đó, trên website nevosports.vn, mã "WMSK25A002" được sử dụng cho sản phẩm "chân váy nữ thể thao Pickleball xếp ly thời trang", có bốn màu sắc và được niêm yết với giá 329.000 đồng/chiếc.

Thông tin trên tem mác sản phẩm thể hiện thành phần chất liệu tương đồng với mô tả trong hồ sơ nhập khẩu. Tem hàng cũng ghi nhận năm sản xuất 2025, xuất xứ Trung Quốc và Công ty Cổ phần Thời trang Yody là đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Sự tương đồng về mã hàng, chất liệu, thời điểm sản xuất và xuất xứ cho thấy mối liên hệ đáng chú ý giữa các lô hàng nhập khẩu và sản phẩm đang được Nevo phân phối.

Tương tự, mã sản phẩm "METS25S013" cũng xuất hiện trong hồ sơ nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thời trang Yody với số lượng 350 chiếc, tổng trị giá 969,5 USD, tương đương khoảng 2,8 USD mỗi sản phẩm.

Tại hệ thống bán lẻ Nevo, sản phẩm "áo phông thể thao nam cơ bản" cũng mang mã "METS25S013", đồng thời ghi nhận xuất xứ Trung Quốc trên tem mác. Điểm khác biệt đáng chú ý là sản phẩm được phân phối dưới thương hiệu Nevo thay vì Muzhen như thông tin thể hiện trong hồ sơ nhập khẩu.

Đối với nhóm sản phẩm giày thể thao, dữ liệu cho thấy Yody chủ yếu nhập khẩu từ Clarco (Quanzhou) Sporting Goods Co., Ltd.

Một ví dụ là sản phẩm mang mã "MESE25A005", được nhập khẩu ngày 8/12/2025 với giá khoảng 9,57 USD mỗi đôi. Trong khi đó, trên hệ thống bán lẻ Nevo, sản phẩm này đang được niêm yết ở mức 999.000 đồng.

Tất nhiên, giá bán lẻ còn bao gồm nhiều chi phí khác như thuế, vận chuyển, lưu kho, vận hành hệ thống và bán hàng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa giá nhập khẩu và giá bán ra thị trường vẫn là một yếu tố đáng chú ý.

Không chỉ sản phẩm thời trang, một số vật tư phục vụ hoạt động trưng bày tại cửa hàng cũng được Yody nhập khẩu từ Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy các sản phẩm như móc treo, móc phụ kiện, nhãn size, giá treo và nhiều loại manocanh được sản xuất bởi Shanghai Zihe Display Products Co., Ltd, sau đó nhập khẩu thông qua Nelson Tradepar Limited về Việt Nam.

Từ những dữ liệu nêu trên, một số câu hỏi tiếp tục được đặt ra: Việc sử dụng nguồn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ là chiến lược riêng của thương hiệu thể thao Nevo hay phản ánh định hướng phát triển mới trong hệ sinh thái Yody? Nguồn cung phía sau các sản phẩm gắn với hình ảnh thương hiệu Việt đến từ đâu? Mức độ nội địa hóa trong chuỗi sản xuất hiện nay như thế nào?

Đây là những vấn đề cần thêm thông tin từ phía doanh nghiệp cũng như các bên liên quan để có cái nhìn đầy đủ và khách quan hơn.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!