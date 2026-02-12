Gói quà Tết nghĩa tình gửi đến những hoàn cảnh khó khăn

(Ngày Nay) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, khi niềm vui đoàn viên đang lan tỏa khắp mọi nẻo đường, vẫn còn đó những gia đình chưa trọn vẹn niềm vui vì cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn. Thấu hiểu điều đó, nhiều năm qua, Tập đoàn ROX kiên trì mang những món quà Tết nghĩa tình đến với người nghèo, như một cách sẻ chia yêu thương.

Ấm áp Tết sẻ chia

Đến hẹn lại lên, cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ, những chuyến xe mang theo quà Tết của Tập đoàn ROX lại tiếp tục lăn bánh qua nhiều địa chỉ quen thuộc, bất kể gần hay xa… Mỗi điểm dừng là một câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung một mong ước: để cái Tết đến gần hơn với những gia đình còn nhiều thiếu thốn.

Thông qua Quỹ Vì người nghèo vượt khó thành phố Hà Nội, mỗi năm Tập đoàn ROX đã trao hàng nghìn suất quà Tết tới các hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô. Dịp Xuân Bính Ngọ 2026, những phần quà Tết tiếp tục được gửi tới bà con nghèo tại các địa bàn của Hà Nội.

Cùng với sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc thành phố, Tập đoàn đã trao quà cho các hộ nghèo tại các xã Thường Tín, Phượng Dực, Vân Nội, Quang Minh và phường Láng của Hà Nội.

Những món quà được trao đi tuy giản dị nhưng lại chứa đựng trọn vẹn tình cảm và sự sẻ chia của tập thể cán bộ nhân viên Tập đoàn ROX. Với người trao, đó là tấm lòng. Với người nhận, đó là niềm vui, là cảm giác được quan tâm, được nhớ đến giữa những ngày Xuân đang về rất gần.

Không chỉ trên địa bàn Hà Nội, Tập đoàn còn dành sự quan tâm đến người nghèo tại nhiều địa phương như Hà Nam, Bắc Ninh, Cần Thơ. Đại diện ROX cho biết thông qua Mặt trận Tổ quốc Trung ương và địa phương, năm nay, doanh nghiệp đã trao quà Tết tới 2.350 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm hiện vật và 500 nghìn đồng tiền mặt.

Hành trình bền bỉ

Chương trình trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo là một phần trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của Tập đoàn ROX, có tên gọi ROX Share. 30 năm xây dựng và phát triển (1996 – 2026) cũng là chặng đường 3 thập kỷ Tập đoàn đồng hành cùng các hoạt động hướng về cộng đồng với mong muốn chung tay kiến tạo xã hội ngày một tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Bên cạnh trao quà Tết cho người nghèo ở Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước, ROX còn đồng hành cùng Quỹ trong các hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo…

Đại diện Quỹ Hỗ trợ người nghèo vượt khó thành phố Hà Nội cho biết sự đồng hành bền bỉ của Tập đoàn ROX trong nhiều năm qua không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với những gia đình còn nhiều khó khăn. “Những phần quà Tết do Tập đoàn ROX thông qua chương trình ROX Share tài trợ tuy không lớn về giá trị, nhưng chứa đựng trong đó là sự quan tâm, sẻ chia chân thành của cả một tập thể. Đó chính là điều khiến người nghèo cảm thấy ấm lòng hơn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, để tin rằng họ luôn được cộng đồng quan tâm, đồng hành trên hành trình vượt qua khó khăn,” đại diện Quỹ nhấn mạnh.

Mỗi phần quà được gửi đến đúng địa chỉ, đúng thời điểm chính là cách cán bộ nhân viên Tập đoàn ROX trao gửi niềm tin và hy vọng. Thông qua chương trình ROX Share đã giúp động viên, sưởi ấm hàng nghìn hoàn cảnh mỗi năm để họ luôn cảm thấy được quan tâm, được sẻ chia và quan trọng nhất là không bị bỏ lại phía sau. Hành trình ROX Share chính là hành trình sống đẹp bền bỉ của một doanh nghiệp luôn đề cao trách nhiệm xã hội để mỗi mùa Xuân về, yêu thương lại được nối dài thêm một chút, để những cái Tết ở nơi còn nhiều khó khăn trở nên ấm áp hơn và để niềm tin vào sự sẻ chia, nhân ái luôn được lan tỏa.

Khép lại những chuyến đi cuối cùng của năm cũ, ROX Share để lại không chỉ là những phần quà Tết được trao tận tay người nghèo, mà còn là những dư âm ấm áp của sự sẻ chia và đồng hành.