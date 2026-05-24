“5 dòng chảy bazan” giao lưu tại TPHCM

(Ngày Nay) -Từ 9 đến 11 giờ sáng 24/5 tại Đường sách TPHCM, 5 nhà văn đến từ Gia Lai có buổi ra mắt 5 tiểu thuyết và giao lưu chủ đề “5 dòng chảy bazan”.
Chương trình giao lưu và ra mắt sách "5 dòng chảy bazan"
Tiến sĩ Hà Thanh Vân, nhà văn Trần Gia Bảo, nhà văn Văn Thành Lê sẽ cùng tham gia với sự dẫn chuyện của nhà văn Phương Huyền.

Năm 2025, các nhà văn Gia Lai được NXB Công an nhân dân ấn hành 5 tiểu thuyết: Những đường thẳng song song - Lê Vi Thủy, Xoáy thời gian - Lê Thị Kim Sơn, Khói thiên di - Nguyễn Thị Thanh Thúy, Đáy sâu - Li Phan và Thung ca vẫn chưa mưa - Võ Đình Duy.

“5 dòng chảy bazan” giao lưu tại TPHCM ảnh 1

Nhà văn Lê Vi Thủy
“5 dòng chảy bazan” giao lưu tại TPHCM ảnh 2

Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Thủy
“5 dòng chảy bazan” giao lưu tại TPHCM ảnh 3

Nhà văn Lê Thị Kim Sơn

5 tiểu thuyết này đã vượt qua 300 tác phẩm khác cùng tham dự Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài: “Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2022 - 2025” do Bộ Công an tổ chức. Trong đó Khói thiên di của Nguyễn Thị Thanh Thúy đạt giải C và Những đường thẳng song song của Lê Vi Thủy đạt giải Khuyến khích. Ở 5 tiểu thuyết, dễ dàng tìm thấy từng cá tính Tây Nguyên với những nét riêng biệt, được thể hiện ở từng tác phẩm.

“5 dòng chảy bazan” giao lưu tại TPHCM ảnh 4

Nhà văn Li Phan
“5 dòng chảy bazan” giao lưu tại TPHCM ảnh 5

Nhà văn Võ Đình Duy

5 tác giả này thuộc thế hệ 8X, 9X cùng sinh ra và trưởng thành trên vùng đất Tây Nguyên, mặc dù xuất hiện trên văn đàn vào những thời điểm khác nhau nhưng nhóm tác giả trẻ Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Li Phan, Võ Đình Duy đều lần lượt ghi dấu ấn với độc giả bởi sự đa dạng trong cách viết, cá tính, sức viết khoẻ, trẻ trung mang đầy hơi thở của vùng đất Tây Nguyên và sự đổi mới, sáng tạo không ngừng.

Thanh Kiều
Võ Đình Duy Lê Thị Kim Sơn Lê Vi Thủy Nguyễn Thị Thanh Thúy Trần Gia Bảo Phương Huyền Li Phan 5 dòng chảy bazan

