Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc mang đậm bản sắc văn hóa nông nghiệp

(Ngày Nay) - Sáng 24/5, tại vùng non nước hữu tình Tam Cốc - Bích Động thuộc Quần thể danh thắng Tràng An đã diễn ra Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc năm 2026 (Lễ hội Thần Nông) - Đại lễ rước sản vật và cây thuốc của 34 tỉnh, thành phố với chủ đề “Tri ân Đức Thần Nông” với quy mô lớn, mang đậm bản sắc văn hóa nông nghiệp, văn hóa truyền thống hội tụ và lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự buổi lễ cùng đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Ninh Bình cùng hàng trăm đoàn tế Đức Thần Nông, hàng nghìn diễn viên chuyên và không chuyên…

Lễ hội nhằm tri ân Đức Thần Nông - vị thần đã có công tìm ra ngũ cốc nuôi dưỡng con người và cây thuốc chữa bệnh. Đặc biệt, lễ hội được tổ chức đúng vào mùa lúa chín đẹp nhất trong năm tại Tam Cốc với những cánh đồng lúa vàng bên dòng Ngô Đồng, tạo nên cảnh quan hiếm có, biểu tượng cho nền văn minh lúa nước kéo dài hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Sự kiện còn đánh dấu việc bảo tồn, tôn tạo và phục dựng không gian văn hóa tâm linh Đền Thần Nông Tam Cốc - một công trình góp phần bảo tồn nền văn minh nông nghiệp, khơi dậy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đoàn rước hành trình từ bến thuyền Tam Cốc vào hang Ba, ngược dòng sông Ngô Đồng cong lượn hình chữ S được tạo bởi núi xanh, lúa vàng. Trên hành trình, ngoài ngắm cánh đồng lúa vàng thể hiện bức tranh “Song mã báo công” còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật “Thực cảnh trên sông” với trải nghiệm gặt lúa trên cánh đồng vàng; không gian tái hiện cách thức làm nông nghiệp sơ khai (cho trâu giẫm ruộng), hoạt động văn nghệ bên bờ sông Ngô Đồng.

Đặc biệt, các địa phương dâng tiến nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của vùng miền vào không gian thiêng thờ cúng thần Nông (Đền Thần Nông Tam Cốc) như: Cơm lam (Cao Bằng), chè xanh (Thái Nguyên), bánh cốm (Hà Nội), nhãn lồng (Hưng Yên), khoai lang Hoàng Long (Ninh Bình), tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi), thanh trà (Vĩnh Long), cải bắp tím (Cà Mau)…

Trước đó, tối 22/5 đã diễn ra nghi lễ hô thần nhập tượng và khánh thành công trình tôn tạo, bảo tồn Đền Thần Nông Tam Cốc. Đây là nghi lễ đánh dấu việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thờ Đức Thần Nông tại vùng đất Tam Cốc - Bích Động, tôn vinh nền văn minh lúa nước Việt Nam, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tốt tươi, thiên nhiên hài hòa, nhân dân an lạc.