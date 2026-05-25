Nhà Bát giác - Không gian nghệ thuật cộng đồng bên Hồ Hoàn Kiếm

(Ngày Nay) - Những tiết mục xiếc, nhạc dân tộc và biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Bát Giác đã tạo nên không gian văn hóa sôi động, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và kết nối người dân, du khách với Thủ đô.
Tối 24/5, tại Nhà Bát Giác bên Hồ Hoàn Kiếm, chương trình biểu diễn nghệ thuật cộng đồng do Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội phối hợp với Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu tổ chức đã mang đến cho người dân và du khách một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc giữa lòng Thủ đô.

Trong không gian mở của phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, những tiết mục xiếc, ảo thuật, hài đặc sắc của các nghệ sỹ xen lẫn phần hòa tấu dàn nhạc dân tộc với các tác phẩm "Lý cây đa," "Trống cơm," cùng tiết mục violin "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" do thầy và trò Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu biểu diễn đã trở thành món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng người dân và du khách dịp cuối tuần.

Những tiếng vỗ tay, tiếng cười vui vẻ vang lên khiến không gian công cộng thêm sôi động và giàu sắc màu văn hóa.

Ông Vương Thanh Sơn, phụ trách chương trình của Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, cho biết đơn vị mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như xiếc ảo thuật, xiếc trò khéo, tung hứng, biểu diễn với những chú chó tinh nghịch cùng các tiết mục hài đặc sắc.

Đồng hành cùng chương trình còn có sự tham gia của thầy và trò Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Theo ông Sơn, việc biểu diễn trong không gian công cộng không thu vé mang nhiều ý nghĩa khi góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách. Nhiều khán giả tỏ ra hào hứng, thích thú khi lần đầu được tiếp cận và thưởng thức các loại hình nghệ thuật xiếc truyền thống.

Đặc biệt, các tiết mục mang màu sắc văn hóa Việt Nam như hòa tấu nhạc cụ dân tộc hay xiếc nghệ thuật đã nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, trong đó có nhiều du khách nước ngoài. Đây cũng là động lực để các nghệ sỹ tiếp tục lan tỏa nghệ thuật biểu diễn đến cộng đồng.

Một khán giả chia sẻ, chương trình âm nhạc cuối tuần tại Nhà bát giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ mang đến không khí vui tươi, bổ ích, giúp các em nhỏ có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa.

Khán giả cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự với đa dạng hình thức biểu diễn hấp dẫn, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho người dân và tạo thêm nhiều sân chơi ý nghĩa cho các em nhỏ.

Theo ghi nhận của nhiều khán giả, điều khiến "Âm nhạc cuối tuần" trở nên đặc biệt chính là sự gần gũi. Nghệ sỹ và người xem gần như không có khoảng cách, âm nhạc không bị giới hạn trong không gian khép kín.

Mỗi giai điệu vang lên đều được cộng đồng đón nhận bằng sự cởi mở và cảm xúc chân thành, đúng với tinh thần của một chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng.

Thực tế từ các chương trình biểu diễn cộng đồng cho thấy Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa bằng những hoạt động thiết thực, giàu tính kết nối xã hội.

Văn hóa không còn là khái niệm mang tính biểu tượng mà đang hiện diện trong đời sống hằng ngày, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần cho người dân và tạo thêm sức hấp dẫn cho không gian công cộng của Thủ đô.

Việc duy trì thường xuyên các sân khấu nghệ thuật cộng đồng cũng cho thấy nỗ lực của thành phố trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn và giàu bản sắc.

Những đêm diễn bên Hồ Hoàn Kiếm không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh tới bạn bè quốc tế.

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, những không gian nghệ thuật cộng đồng như tại Nhà Bát Giác vẫn đang lặng lẽ giữ cho Hà Nội một khoảng lắng riêng. Ở đó, âm nhạc trở thành cầu nối giữa nghệ sỹ và công chúng, giữa truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững trong đời sống hôm nay.

