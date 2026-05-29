Khi những món ăn trở thành nhịp cầu văn hóa

(Ngày Nay) - Chiều 28/5, tại Trung tâm Văn hóa Trung Quốc ở Hà Nội vừa diễn ra chương trình giới thiệu văn hóa ẩm thực “Hương vị Trung Hoa” năm 2026 với chủ đề “Vượt núi băng biển, tìm vị Trung Hoa”. Sự kiện mang đến cơ hội khám phá tinh hoa ẩm thực Trung Quốc, đồng thời trở thành không gian giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân hai nước.

Chương trình có sự tham gia của Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Điền Khởi Nho, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn, Viện trưởng phía Trung Quốc, Học viện Khổng Tử - Trường Đại học Hà Nội Đàm Vĩnh Hoa, trưởng khoa tiếng Trung trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cùng các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp và các bạn sinh viên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Điền Khởi Nho, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, bày tỏ niềm vui khi được cùng đông đảo đại biểu, bạn bè yêu mến văn hóa Trung Hoa và các bạn trẻ Việt Nam hội tụ trong chương trình mang đậm màu sắc giao lưu nhân văn. Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc đồng thời gửi lời cảm ơn tới những cá nhân, tổ chức đã luôn quan tâm, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia trong suốt thời gian qua.

Theo ông Điền Khởi Nho, Trung Quốc và Việt Nam đều thuộc không gian văn hóa nông nghiệp châu Á, có nhiều điểm tương đồng trong quan niệm ẩm thực cũng như thẩm mỹ đời sống. Cả hai dân tộc đều lấy gạo làm lương thực chính, coi trọng nguyên liệu tươi ngon, yêu thích sự hài hòa trong hương vị và có nghệ thuật chế biến tinh tế.

Nếu há cảo Trung Quốc gói trọn sự ấm áp của non sông thì nem cuốn Việt Nam lại phản chiếu nhịp sống dung dị nơi phố thị. Những món canh hầm của Trung Quốc đề cao dưỡng sinh thanh nhuận, trong khi nước dùng Việt Nam nhấn mạnh vị ngọt tự nhiên nguyên bản. Từ bún ốc cay Quảng Tây cho đến phở bò Hà Nội, mỗi món ăn đều mang bản sắc riêng nhưng cùng tạo nên sự hấp dẫn khó quên của văn hóa phương Đông.

“Triết lý ẩm thực tương đồng nhưng phương thức chế biến khác nhau đã tạo nên vẻ đẹp hài hòa của hai nền văn hóa”, ông Điền Khởi Nho nhấn mạnh.

Không chỉ dừng ở giá trị ẩm thực, chương trình còn cho thấy chiều sâu triết lý và tinh thần nhân văn trong văn hóa của cả hai dân tộc. Theo vị Tham tán, ẩm thực Trung Hoa từ lâu đề cao sự cân bằng của ngũ vị và tư tưởng “hài hòa trong đa dạng”, phản ánh quan niệm chung sống hòa bình, chia sẻ niềm vui và tôn trọng tự nhiên.

Ông dẫn lại câu nói nổi tiếng trong “Đạo Đức Kinh” từng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc đến: “Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên” – trị quốc lớn cũng như nấu món ăn nhỏ, để cho thấy cách người Trung Quốc nhìn nhận thế giới bằng tinh thần cân bằng, tinh tế và hài hòa.

Ở chiều ngược lại, văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng chứa đựng nhiều chiều sâu triết lý, từ quan niệm nấu ăn “thuận theo tự nhiên” cho tới phong tục dùng món ngon để tiếp đãi khách quý, tưởng nhớ tổ tiên trong đời sống gia đình. Những điểm tương đồng ấy đã tạo nên sự đồng điệu tự nhiên giữa hai nền văn hóa láng giềng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự hiện diện đông đảo của các bạn trẻ Việt Nam đang học tiếng Trung và yêu thích văn hóa Trung Hoa. Theo ông Điền Khởi Nho, nhiều người trẻ bắt đầu tình yêu với đất nước, con người Trung Quốc từ chính những trải nghiệm rất đời thường như một bát “bún qua cầu Vân Nam” hay một nồi lẩu Tứ Xuyên cay nồng.

“Chính niềm nhiệt huyết bắt nguồn từ vị giác và hướng tới những miền xa ấy đã tạo nên sắc màu chân thành nhất cho giao lưu nhân dân Việt – Trung”, ông chia sẻ.

Ẩm thực, theo ông, không đơn thuần là câu chuyện của món ăn mà còn là phương tiện truyền tải văn minh và kết nối trái tim con người. Khi người Việt thưởng thức món ăn Trung Quốc, họ cảm nhận được sự nhiệt tình và thiện ý của nhân dân Trung Quốc; ngược lại, khi người Trung Quốc bước vào quán phở Việt Nam, họ cũng cảm nhận được tình yêu cuộc sống và sự chân thành của người Việt Nam.

Thông qua những bữa ăn giản dị, khoảng cách giữa con người với con người được rút ngắn, tình cảm giữa nhân dân hai nước cũng ngày càng trở nên gắn bó hơn.

Trong khuôn khổ chương trình, khách tham dự có cơ hội trải nghiệm nhiều món ăn đặc sắc của các vùng miền Trung Quốc, tìm hiểu thêm về văn hóa ẩm thực, nghệ thuật chế biến và những câu chuyện phía sau từng món ăn. Không gian sự kiện vì thế không chỉ mang màu sắc lễ hội mà còn trở thành nơi lan tỏa những giá trị giao lưu văn hóa mềm mại nhưng giàu sức kết nối.



