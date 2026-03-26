Công viên 1.000 tỷ ở Vũng Tàu hứng cát bay - Bài 1: “Thiết kế không hiểu gì về biển”

(Ngày Nay) - Công viên Bãi Sau - còn gọi là Công viên Thuỳ Vân - thuộc P.Vũng Tàu và P.Tam Thắng (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng liên tục hứng chịu những đợt cát bay tấn công thảm cỏ, gốc cây và các điểm vui chơi giải trí. Hàng chục nhân công cùng nhiều máy móc, thiết bị được huy động để giải quyết hệ quả của những trang A4 nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, thi công... khó hiểu.

Cát biển phủ trắng khắp nơi

Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh ở khu vực biển Vũng Tàu. Theo người dân địa phương, quãng thời gian này là lúc trời có nắng gắt, gió chướng thổi từ biển cuốn theo cát khô bay vào bờ. Hiện tượng cát bay đã có từ nhiều đời nay, thường kéo dài khoảng bốn tháng, kết thúc vào tháng tư âm lịch hằng năm.

Bãi Sau kéo dài nhiều cây số dọc trục đường Thuỳ Vân, là địa điểm tắm biển nổi tiếng ở TP.Vũng Tàu trước đây, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tìm đến mỗi dịp cuối tuần hoặc các ngày Lễ, Tết. Khoảng giữa năm 2024, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi đó quyết định chỉnh trang trục đường Thuỳ Vân với mục tiêu phát triển TP.Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.

Việc đầu tư cải tạo và xây dựng mới Công viên Thùy Vân - Bãi Sau được kỳ vọng sẽ tạo ra các không gian tổ chức lễ hội, du lịch, công trình điểm nhấn, mang lại diện mạo mới cho khu vực Bãi Sau, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố biển nức tiếng khu vực Đông Nam bộ. Cuối năm 2025, công trình chỉnh trang được đưa vào khai thác, sử dụng.

Thế nhưng những ngày giữa tháng 3 này, khu vực Công viên Bãi Sau đang trải qua tình cảnh dở khóc dở cười. Cát biển theo gió chướng bay vào công viên, phủ kín nhiều gốc cây, thảm cỏ và các điểm vui chơi, có nơi hình thành những ụ cát cao 20-30cm. Cát phủ trắng khắp các lối đi bộ bên trong. Hàng chục công nhân và máy móc được huy động dọn dẹp cả ngày. Đơn vị quản lý ước tính khoảng 200 mét khối cát xâm lấn vào công viên nghìn tỷ.

Chiều 23/3, phóng viên có mặt tại Bãi Sau ghi nhận hình ảnh các nữ công nhân của Công ty Cổ phần Phát triển công viên, cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) đang lúi cúi thu gom cát ra khỏi gốc cây, bãi cỏ... và xúc lên xe rùa, đẩy ra đổ xuống bãi cát sát mép các bậc tam cấp. Hai xe máy xúc hoạt động, tiến hành ban gạt cát cho bằng phẳng. Một số nam nhân viên kéo ống tưới nước hạn chế bụi và cát bay trở lại công viên.

Các công nhân cho biết, họ từ nhiều nơi được công ty huy động ra dọn dẹp công viên từ sau Tết. Ở thời điểm hiện tại, cát bay có giảm vì gió không còn lớn như trước và khối lượng cát đã được dọn đi gần xong. Tuy nhiên, công việc vẫn còn nhiều vì cát đổ ra, tưới nước được một lúc thì nắng nóng làm khô, gió lại thổi bay vào. Và công nhân lại tiếp tục dọn dẹp!

Dã tràng xe cát

Theo người dân, trước khi dự án được triển khai, khu vực có các doanh nghiệp du lịch và hàng cây dày đặc, chủ yếu là phi lao lâu năm. Hàng phi lao được xem như “tấm lá chắn” chống gió, chống cát bay cho vùng ven biển... nhưng dự án đã chặt hạ hoàn toàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bờ biển Bãi Sau có tổng cộng gần 1.300 cây xanh, trong đó hơn 600 cây phi lao, gần 500 cây nho biển, hơn 90 cây bàng cùng nhiều loại khác. Tổng khối lượng cây đề xuất đốn hạ là 1.062 cây, với lý do cây sinh trưởng còi cọc, lệch tán, hình thái xấu, một số cây bị sâu bệnh mục thân, cây to, xấu, già cỗi; 235 cây được đề xuất di dời, tận dụng.

Ông N.T - một cán bộ về hưu - thường xuyên đạp xe tập thể dục ở đây cho biết, bản thân rất đồng tình và ủng hộ việc nhà nước xây dựng công viên khang trang, sạch đẹp phục vụ người dân địa phương và du khách. Tuy nhiên, ông cho rằng thiết kế xây dựng dự án công viên có vấn đề. “Họ thiết kế nhưng không hiểu gì về biển, không tôn trọng thời tiết và không tôn trọng người dân”, ông phàn nàn:

“Người nghiên cứu, thiết kế nếu không biết, không nắm rõ thì hỏi người dân ven biển, cứ ra đứng trước gió xem cát có bay vào mắt hay không rồi hẵng làm. Trước đây, bờ biển có mấy công ty du lịch, có nhiều nhà nhỏ dọc biển và hàng phi lao mấy chục năm tuổi, có cát bay xâm lấn như bây giờ đâu?

Còn đằng này, công viên nghìn tỷ đứng trơ trọi, không bờ kè, không còn hàng phi lao, không có cái gì chắn gió nên cát bay vào bên trong là phải. Bây giờ, họ cho nhân viên hốt cát từ bên trong ra đổ xuống bãi biển, đổ xong gió thổi bay vào lại, lại hốt đổ ra, thử nghĩ xem có khác gì dã tràng xe cát?.”.

Theo ông, Công viên Bãi Sau gồm hai khu vực: công viên hiện hữu và công viên mới. Vị trí công viên hiện hữu có bờ kè cao, nhiều cây cối nên hoàn toàn không có hiện tượng cát bay. Cát bay chỉ xuất hiện ở dọc bờ biển khu vực công viên mới – nơi không có bờ kè, không có hàng cây phi lao cũ.

Ông chỉ tay vào tấm bạt màu trắng vừa được căng lên để chắn cát bay, nơi có chiếc xe máy xúc đang san gạt, chỉ trích: “Dự án nghìn tỷ mà bôi bác!”. Ông lo ngại, tình trạng cát biển xâm lấn kéo dài sẽ làm chết cây xanh, thảm cỏ và hư hỏng tài sản nếu không có giải pháp triệt để.

Ngày 9/5/2024, ông Nguyễn Công Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ký Quyết định số 1183/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Chỉnh trang trục đường Thùy Vân TP.Vũng Tàu. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 1.094 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ là hơn 160 tỷ đồng; chi phí xây dựng là gần 690 tỷ đồng; chi phí thiết bị là hơn 64,7 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án là hơn 8,2 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là hơn 25,4 tỷ đồng; chi phí khác là hơn 7,2 tỷ đồng và chi phí dự phòng là hơn 138,5 tỷ đồng. UBND TP.Vũng Tàu (cũ) làm chủ đầu tư.

Bài 2: “Các vấn đề đã được chúng tôi tính toán”