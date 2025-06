CP Việt Nam bị tố bán heo, gà bệnh: Cơ quan chức năng Hậu Giang vào cuộc

Theo ông Hoàng Anh, Sở Nông nghiệp Môi trường cùng Công an tỉnh và các ngành liên quan phối hợp kiểm tra lò mổ heo tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đây được cho là địa điểm có thông tin xuất hiện trên hình ảnh heo mắc bệnh mà tài khoản Facebook Jonny Lieu đăng tải.

Thời điểm đoàn kiểm tra, chủ lò mổ và đại diện phía Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam có mặt chứng kiến. “Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin”, Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Hậu Giang nói với phóng viên.

Việc kiểm tra được tiến hành khi các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang nhận được văn bản đề nghị phối hợp xác minh thông tin từ Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

Tại Sóc Trăng, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, gồm: lực lượng cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm tra Cửa hàng CP Fresh Shop tại huyện Mỹ Xuyên và nhiều nơi khác.

Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cho biết, bước đầu ghi nhận cửa hàng cơ bản thực hiện đủ các quy trình, giấy tờ…

Tuy nhiên, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cửa hàng hết hạn trên hai tháng do đổi chủ. Cửa hàng chưa cung cấp được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên.