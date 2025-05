CP Việt Nam thừa nhận người tố bán heo, gà bệnh là nhân viên và đang hợp tác với cơ quan chức năng

Đồng thời, vị này cũng xác nhận bộ phận nhân sự của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam vừa có thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông Liễu Quý Ngân (SN 1985, trú Sóc Trăng), kể từ ngày 1/6/2025.

Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động do Giám đốc Nhân sự ký ngày 29/5/2025 cho thấy Liễu Quý Ngân giữ chức vụ Admin Support Staff tại doanh nghiệp. Lý do: “Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục (từ 1/4 - 23/5)”.

Đại diện CP Việt Nam thông tin thêm, trong thời gian Liễu Quý Ngân bị bệnh phía doanh nghiệp có chia sẻ, chuyển nhân viên làm công việc đỡ nặng nhọc hơn. Trước câu hỏi giữa CP Việt Nam và ông Liễu Quý Ngân có xảy ra vấn đề gì hay không? Người đại diện khẳng định: Không có!

Liên quan đến việc các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin tố cáo CP Việt Nam trộn heo bệnh, gà bệnh vào heo, gà lành để bán ra thị trường, CP Việt Nam cho biết đang tích cực phối hợp và đợi kết luận.

Phóng viên đặt câu hỏi: Quy trình có khép kín như giới thiệu hay không? Người đại diện truyền thông cho biết quy trình thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Trong khi đó, người tố có bài viết ngắn gọn: “Họ nói sản phẩm quy trình khép kín Feed – Farm - Food... mà đem heo ra lò mổ tư nhân thì biết họ nói dối công chúng rồi ạ. Khu vực miền tây không có nhà máy giết mổ, toàn đưa heo vào lò tư nhân mổ gia công”.

Phóng viên đang cố gắng liên hệ lại với ông Liễu Quý Ngân để trao đổi thêm về thông tin chấm dứt hợp đồng lao động cũng như những điều mà CP Việt Nam nói nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hiện tại, ông Ngân đang mắc bệnh suy thận và cách ngày phải chạy thận một lần. Trong một lần trao đổi với phóng viên, Liễu Quý Ngân cho biết đã cung cấp thông tin cho công an và hiện chưa thể thông tin gì thêm.

“Tôi bịa đặt thì có được lợi ích gì cho tôi đâu…? Tôi nói lên sự thật để bảo vệ sức khoẻ người dân. Tôi không có trục lợi nên không có vấn đề gì lo lắng hết trơn. Tôi nghĩ pháp luật công minh, pháp luật sẽ vào cuộc điều tra, lấy ý kiến khách hàng, người dân này nọ để làm rõ…”, Ngân nói.

Ngày 30/5/2025, Liễu Quý Ngân - chủ tài khoản facebook Jonny Lieu - lên tiếng tố Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam trộn heo bệnh, gà bệnh vào heo, gà lành để bán ra thị trường.



Ngân cho biết từng là nhân viên kinh doanh tại Công ty CP Việt Nam mảng thịt heo, bộ phận gia công. Trong quá trình làm việc, Jonny Lieu và nhiều người phát hiện doanh nghiệp thường xuyên trộn heo bệnh, gà bệnh vào heo lành, gà khoẻ rồi đưa về Cửa hàng CP Fresh Shop Mỹ Xuyên - Sóc Trăng tiêu thụ.

Heo và gà bệnh có các dấu hiệu bên ngoài dễ dàng nhận thấy như: nổi trái, hột, áp xe, mủ… Thịt heo bệnh đã cắt ra bốc mùi hôi thối và Lãnh đạo CP Việt Nam yêu cầu pha lóc, bán rẻ nửa giá cho người dân làm lạp xưởng, xúc xích, làm chả…

Cùng ngày, CP Việt Nam ra văn bản phủ nhận thông tin.

Trước sự việc gây xôn xao dư luận, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Công an tỉnh và các ngành liên quan vào cuộc kiểm tra vụ việc, nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đại tá Trần Văn Dương – Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị đang phối hợp với các ngành liên quan xác minh và sẽ xử lý nghiêm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Sóc Trăng Ngô Thái Chân cũng cho hay đã có kết quả kiểm tra bước đầu.

Theo đó, đoàn ghi nhận Cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên cơ bản thực hiện đủ các quy trình, giấy tờ… nhưng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên hết hạn trên hai tháng do đổi chủ.

Cửa hàng chưa cung cấp được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên.

Đoàn kiểm tra liên ngành Sóc Trăng đang tiếp tục kiểm tra các cửa hàng Fresh Shop khác của CP Việt Nam trên địa bàn.

Ngoài ra, Cục Chăn nuôi và Thú y - Bộ Nông nghiệp Môi trường chỉ đạo kiểm tra lại toàn bộ hoạt động của CP Việt Nam tại tỉnh Sóc Trăng. Khi có báo cáo kết quả, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ thông tin.

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!