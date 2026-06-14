Ngắm "Trường Sa mãi trong ta” của 5 nhiếp ảnh gia

Minh Khang In bài viết
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(Ngày Nay) -Từ ngày 14 đến 25/6, tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM (phường Bến Thành) sẽ diễn ra triển lãm ảnh chủ đề “Trường Sa mãi trong ta”. Triển lãm giới thiệu tác phẩm của 5 tác giả: Phạm Ngọc Hùng, Trương Văn Hùng, Nguyễn Thị Đào, Võ Văn Hoàng và Nguyễn Thị Thuý Hằng, nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026).
Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung tặng sách ảnh cho các cơ quan Hải quân
Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung tặng sách ảnh cho các cơ quan Hải quân

Được sự cho phép của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng Hải quân, Hội Nhiếp ảnh TPHCM đã cử các hội viên tham gia chuyến công tác thăm, tác nghiệp tại các vùng biển đảo của Tổ quốc trong tháng 5/2026.

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Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Trong hành trình này, 5 tác giả Phạm Ngọc Hùng, Trương Văn Hùng, Nguyễn Thị Đào, Võ Văn Hoàng và Nguyễn Thị Thuý Hằng đã đặt chân đến quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm, phản ánh sinh động vẻ đẹp của biển đảo quê hương; khắc họa hình ảnh kiên cường, vững vàng của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các tác phẩm cũng ghi lại đời sống thường nhật trên đảo và nhà giàn, những khoảnh khắc gắn bó, sẻ chia giữa đất liền với biển đảo, cũng như tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ và thủy thủ phục vụ các đoàn công tác.

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Các đại biểu xem triển lãm

Với chủ đề “Trường Sa mãi trong ta”, triển lãm mang ý nghĩa sâu sắc về tình yêu quê hương biển đảo, lòng tự hào dân tộc và tình cảm thiêng liêng hướng về quần đảo Trường Sa, phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Sau thời gian triển lãm tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM, bộ ảnh sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các đơn vị Hải quân, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

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Minh Khang
Hội Nhiếp ảnh TPHCM Võ Văn Hoàng Trương Văn Hùng Phạm Ngọc Hùng Nguyễn Thị Đào DK1 Quân chủng Hải quân Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Đầu sóng ngọn gió Quần đảo Trường Sa

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