Chiều 26/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đồng chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu ban Nội dung thuộc Ủy ban quốc gia APEC 2027.

Đây là cuộc họp đầu tiên đánh dấu việc chính thức khởi động công tác của Tiểu ban Nội dung APEC 2027 nhằm thảo luận định hướng tổng thể, thống nhất cách tiếp cận và phương thức phối hợp trong giai đoạn sắp tới, nhất là trong năm 2026 - năm bản lề trước thềm sự kiện.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định, đăng cai APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương hết sức quan trọng của Việt Nam ngay sau Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Công tác nội dung không chỉ nhằm bảo đảm tổ chức thành công các hội nghị, mà còn phải thể hiện rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác APEC hướng tới một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao yêu cầu công tác chuẩn bị nội dung cho Năm APEC 2027 phải được đổi mới về tư duy, cách thức tổ chức, triển khai chủ động, bài bản, khoa học và ở mức độ cao nhất, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, đồng Trưởng Tiểu ban Nội dung nhấn mạnh yêu cầu gắn chặt công tác xây dựng nội dung APEC 2027 với các ưu tiên phát triển kinh tế của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, cần tập trung làm rõ các nội dung hợp tác thiết thực, có giá trị gia tăng, phản ánh đúng mối quan tâm chung của các nền kinh tế APEC, đồng thời phát huy thế mạnh và lợi ích của Việt Nam.

Các thành viên của Tiểu ban Nội dung đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 như lộ trình triển khai công tác năm 2026; dự kiến lịch trình các hội nghị sẽ được tổ chức trong năm 2027 và kết quả các hội thảo chuyên đề phục vụ việc xác định chủ đề, các ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2027.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện lộ trình và nội dung trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng chương trình nghị sự tổng thể của Năm APEC 2027.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành, thành viên của Tiểu ban Nội dung dành nguồn lực chủ động, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác APEC trong năm 2026; chủ động rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; góp phần chuẩn bị tốt nhất cho việc tổ chức thành công Năm APEC Việt Nam 2027.