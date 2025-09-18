Cuộc thi tầm nhìn thương hiệu 2025 - “Luminous valley” chính thức mở đơn đăng ký trên toàn quốc

(Ngày Nay) - Cuộc thi học thuật “Tầm Nhìn Thương Hiệu 2025” chính thức khởi động với chủ đề Luminous Valley, mở đơn đăng ký trên toàn quốc từ ngày 05/09/2025. Tiếp nối thành công từ các mùa trước, cuộc thi không chỉ tạo nên sân chơi uy tín về Truyền thông Thương hiệu dành cho sinh viên mà còn mang đến trải nghiệm thực tiễn giúp những tài năng trẻ khẳng định bản lĩnh trên con đường chinh phục đỉnh cao Marketing.
Workshop “Kể đúng, chạm trúng insight”

Giới thiệu về Cuộc thi Tầm Nhìn Thương Hiệu

Đêm chung kết Cuộc thi Tầm nhìn Thương hiệu 2024

Ra đời từ năm 2022 dưới sự tổ chức của Ban Đối Ngoại – Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Tầm nhìn Thương hiệu đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một cuộc thi học thuật uy tín trong lĩnh vực Truyền thông Thương hiệu. Không chỉ mang sứ mệnh kết nối cộng đồng sinh viên yêu thích Marketing trên toàn quốc, cuộc thi còn khơi dậy tinh thần sáng tạo và mở ra hành trình trải nghiệm thực tế cùng doanh nghiệp. Qua các mùa, cuộc thi đã ghi dấu với sự đồng hành của nhiều thương hiệu hàng đầu như Unilever, Vinamilk, Masan, Vietcombank,… cùng những cơ quan báo chí. Chính sự đồng hành này đã góp phần tạo nên một sân chơi học thuật uy tín, khuyến khích người trẻ bứt phá giới hạn, trở thành thế hệ Marketer bản lĩnh, tự tin và giàu sức sáng tạo.

Tầm Nhìn Thương Hiệu 2025 - Vùng đất hội tụ những nhà kiến tạo tài năng

Tầm Nhìn Thương Hiệu 2025 mang đến chủ đề vô cùng mới lạ: Luminous Valley - tòa tháp được kết tinh từ thời không ánh sáng đang có nguy cơ chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Những nấc thang Penrose nghịch lý vừa là mê cung thử thách, vừa là hành trình dẫn lối đến tòa tháp – nơi khởi sinh nguồn sáng duy trì sự sống và nhận thức. Chỉ những “nhà kiến tạo” đầy bản lĩnh và khát vọng mới có thể vượt qua hành trình này để thắp sáng lại vùng đất, khẳng định trí tuệ và chinh phục đỉnh cao. Luminous Valley chính là miền đất hội tụ những tài năng trẻ dám vượt giới hạn, biến thử thách thành trải nghiệm và để ánh sáng khát vọng được tỏa rạng.

Cuộc thi tầm nhìn thương hiệu 2025 - “Luminous valley” chính thức mở đơn đăng ký trên toàn quốc ảnh 2

Đối tượng tham gia & Hình thức đăng ký

Đối tượng tham gia cuộc thi: các nhóm dự thi gồm 3 thành viên, là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc, trong độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi. Những bạn đã tốt nghiệp THPT hoặc vừa tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trong vòng 6 tháng cũng có thể tham gia. Đặc biệt, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ ghép đội cho các trường hợp thí sinh chưa đủ số lượng thành viên để đảm bảo cơ hội tham gia cho tất cả.

Cuộc thi tầm nhìn thương hiệu 2025 - “Luminous valley” chính thức mở đơn đăng ký trên toàn quốc ảnh 3

Đội thi tham dự đêm chung kết Tầm nhìn Thương hiệu 2024

Lộ trình (Timeline) các vòng thi

Vòng Khởi động (05/9 - 18/9): The First Riddle - Minicase online

Cuộc thi chính thức mở đơn đăng ký, đồng thời tổ chức Workshop Marketing nhằm cung cấp cho thí sinh kiến thức nền tảng và định hướng ban đầu trước khi bước vào các vòng thi chuyên môn.

Vòng 1 (19/9 - 05/10): The Riddle Box - Vòng online test

Các đội thi thực hiện bài kiểm tra trực tuyến về kiến thức Marketing – Truyền thông thương hiệu. Song song, thí sinh tiến hành nghiên cứu tổng quan và tham gia buổi Information Day. Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức lựa chọn 80 đội xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài.

Vòng 2 (06/10 – 19/10): The Hidden Valley - Nghiên cứu tổng quan

Top 80 đội tham dự Training day 1, được phổ biến chi tiết yêu cầu của vòng thi. Các đội thực hiện phân tích thị trường, đánh giá tình hình thương hiệu, xác định chân dung khách hàng mục tiêu và mục tiêu tổng quát cho chiến dịch.

Vòng 3 (20/10 – 01/11): The Map Unfolds - IMC PLAN

Từ cơ sở đề án vòng 2, các đội thi tiếp tục xây dựng kế hoạch truyền thông tích hợp (IMC Plan) và tham gia thêm Training 2. Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức lựa chọn Top 4 đội thi bước vào chung kết.

Vòng Chung kết (02/11 – 12/11): Final Ascent - Chung kết

Top 4 đội thi bước vào giai đoạn làm việc cùng Mentor để hoàn thiện kế hoạch và sản xuất viral clip. Các sản phẩm truyền thông được đăng tải trên fanpage chính thức nhằm bình chọn cho hạng mục “Đội thi được yêu thích nhất”.

Đêm Chung kết (12/11): 4 đội thi trình bày đề án và trả lời câu hỏi của Hội đồng Giám khảo. Kết quả cuối cùng sẽ ấn định ngôi Quán quân, Á quân và các đội đồng giải Ba.

Những hành trang đầy giá trị dành cho các nhà giải mã tiềm năng

Song song với những vòng thi đầy kịch tính, Ban Tổ Chức cùng các Nhà Tài Trợ đã mang đến cho thí sinh những hoạt động bên lề phong phú và giàu giá trị như Workshop “Kể đúng, chạm trúng Insight”, Information Day và chuỗi Training Day chuyên sâu. Thông qua những sự kiện này, thí sinh không chỉ được trau dồi kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ trong cộng đồng Marketing toàn quốc. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp các bạn trẻ xây dựng hành trang tri thức, khẳng định bản lĩnh và mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng trong tương lai.

Khi tham gia cuộc thi, thí sinh không chỉ có cơ hội khẳng định năng lực và bản lĩnh cá nhân mà còn được Ban Giám Khảo cung cấp những nhận xét chi tiết ngay từ vòng thi đầu tiên, giúp định hướng rõ ràng cho hành trình phát triển tiếp theo. Bên cạnh đó, thí sinh sẽ có cơ hội kết nối với các doanh nghiệp, đối tác uy tín. Sự đồng hành của đội ngũ Mentor giàu kinh nghiệm, am hiểu chuyên môn cũng trở thành nguồn lực hỗ trợ quan trọng, giúp các bạn trẻ phát huy tối đa tiềm năng. Đặc biệt, các đội/ứng viên xuất sắc lọt vào Top 4 sẽ nhận được sự cố vấn trực tiếp từ Mentor, qua đó tạo nền tảng vững chắc để chinh phục những giải thưởng danh giá.

Cuộc thi tầm nhìn thương hiệu 2025 - “Luminous valley” chính thức mở đơn đăng ký trên toàn quốc ảnh 4

Thí sinh tham gia có cơ hội mở rộng kiến thức chuyên môn
