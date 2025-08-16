Đà Nẵng: Khai mạc Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025

(Ngày Nay) - Ngày 15/8, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025.
Đoàn thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025, diễn ra ở thành phố Đà Nẵng.
Đoàn thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025, diễn ra ở thành phố Đà Nẵng.

Kỳ thi có sự tham gia của đoàn chủ nhà Việt Nam và 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, với trên 500 thí sinh dự thi, 181 giáo viên, 100 khách mời quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cho biết, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng đăng cai tổ chức Kỳ thi với mong muốn khẳng định thành phố là một điểm đến tin cậy cho các sự kiện trí tuệ và học thuật mang tầm vóc quốc tế. Kỳ thi không chỉ thu hút các thí sinh đến từ nhiều quốc gia mà còn tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Đây chính là cơ hội để các em học sinh thử thách chính mình với những bài toán khó và cùng nhau chia sẻ, học hỏi, mở rộng tầm nhìn của bản thân trong toán học và ứng dụng vào cuộc sống.

Kỳ thi Toán học quốc tế IMC (International Mathematics Competition) là cuộc thi thường niên được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên dành cho các học sinh giỏi Toán đến từ hơn các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đây là một trong những kỳ thi Toán học quốc tế uy tín nhất dành cho học sinh Trung học cơ sở; đồng thời là sân chơi quốc tế bổ ích, tạo điều kiện cho các tài năng Toán học từ nhiều quốc gia có cơ hội cọ xát và phát triển năng lực về Toán học, thiết lập môi trường học thuật, phát huy sự sáng tạo, phát triển nghiên cứu.

Kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày 16 - 19/8, được tổ chức theo chuẩn quốc tế của IMC, được chia làm hai bảng: Key Stage II (lớp 5 - 6) và Key Stage III (lớp 7 - 8). Mỗi học sinh đều tham gia 2 vòng thi bắt buộc là vòng cá nhân và vòng thi đồng đội. Đề thi được lựa chọn trong các đề xuất từ ban chuyên môn của các quốc gia tham dự gửi về.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận chia sẻ: Toán học không chỉ là môn khoa học của con số và công thức, mà còn là ngôn ngữ chung của nhân loại, giúp con người hiểu sâu hơn về thế giới, kết nối trí tuệ và mở ra những giải pháp sáng tạo cho tương lai. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực tư duy toán học, tư duy logic và khả năng hợp tác quốc tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với tinh thần "Kết nối trí tuệ - Lan tỏa tri thức - Gắn kết tình bạn", Kỳ thi VIMC 2025 sẽ là sân chơi bổ ích để các em học sinh thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, sáng tạo, học hỏi lẫn nhau, từ đó lan tỏa niềm đam mê toán học.

Giáo dục Toán học Kỳ thi Toán học quốc tế VIMC

