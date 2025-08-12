Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 dự kiến tổ chức sớm từ 11-12/6

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT về Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Việc điều chỉnh này giúp lớp 9, lớp 12 chuẩn bị kỳ thi chuyển cấp hoặc thi tốt nghiệp, cần dành thời gian để củng cố kiến thức và học sinh lớp 1 hình thành nền nếp học tập trước khi bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9/2025. Học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học Cơ sở trước ngày 30/6/2026. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11-12/6/2026. Việc dự kiến tổ chức sớm hơn kỳ thi phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh vẫn có thời gian để ôn thi. Đồng thời, khung kế hoạch này cũng phù hợp để các địa phương tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trước khi thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần); đồng thời, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm quyết định Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; trường hợp đặc biệt, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2025 - 2026 trước ngày 10/9/2025; báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 và kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2026.