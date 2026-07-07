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Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả phương thức xét tuyển tài năng năm 2026

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Sáng 7/7, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố kết quả phương thức xét tuyển tài năng năm 2026. Với những đổi mới trong tiêu chí đánh giá, kỳ tuyển sinh năm nay thu hút số lượng lớn thí sinh.
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả phương thức xét tuyển tài năng năm 2026

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục duy trì ổn định 3 phương thức tuyển sinh đại học, trong đó, phương thức xét tuyển tài năng được chia thành 3 diện xét tuyển:

Diện 1.1: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế).

Diện 1.2: Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP, IB...

Diện 1.3: Xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, dành cho học sinh đạt giải cấp tỉnh hoặc học sinh hệ chuyên.

Kết thúc thời hạn đăng ký vào ngày 31/5/2026, hệ thống ghi nhận tổng cộng 4.347 thí sinh đăng ký.

Cụ thể, diện 1.1 có 502 hồ sơ, diện 1.2 có 1.751 hồ sơ và diện 1.3 có 2.094 hồ sơ. So với năm 2025, số lượng hồ sơ diện 1.1 và 1.2 có sự tăng nhẹ, trong khi diện 1.3 giảm so với năm 2025. Nguyên nhân chính của sự thay đổi này là do từ năm nay, thành phần tính điểm hồ sơ diện 1.3 bắt buộc thí sinh phải có điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) thay cho điểm học bạ như các năm trước.

Sau khi hoàn tất quy trình xét tuyển nghiêm ngặt, đã có 436 thí sinh diện 1.1 trúng tuyển thẳng vào 46/68 chương trình đào tạo của nhà trường. Đội ngũ này bao gồm: 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải Nhất, 163 thí sinh đạt giải Nhì và 193 thí sinh đạt giải Ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Đối với hơn 3.600 thí sinh thuộc diện 1.2 và 1.3, điểm xét tuyển cũng đã được cập nhật trực tiếp tới tài khoản cá nhân trên hệ thống. Các chỉ số thống kê cho thấy sự cạnh tranh rất cao: 53 thí sinh đạt điểm tối đa 100/100; 145 thí sinh đạt mức điểm từ 90/100.

Mặt bằng chung ghi nhận điểm trung bình đạt 80,95 điểm, điểm trung vị là 83,00 điểm và mức điểm thấp nhất là 55 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã công bố phương án quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển khác nhau của nhà trường. Thí sinh có thể tra cứu cách tính điểm quy đổi giữa điểm xét tuyển tài năng, điểm TSA và điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông tại địa chỉ: https://tsbkhn.shinyapps.io/QuyDoi-2026BK.

Thí sinh diện 1.2 và 1.3 muốn xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội đều phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn), trong thời gian từ ngày 2 - 14/7/2026.

PV
giáo dục Đại học Bách khoa Hà Nội xét tuyển

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