Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Quy chế tuyển sinh đại học mới

(Ngày Nay) - Ngày 20/3, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, áp dụng cho các chương trình đào tạo trình độ đại học trong toàn hệ thống từ năm 2026, nhằm hoàn thiện cơ chế tuyển sinh theo hướng đồng bộ, minh bạch và nâng cao chất lượng đầu vào.

Quy chế gồm 3 chương, 20 điều, quy định toàn diện các nội dung của công tác tuyển sinh trình độ đại học, từ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đến nguyên tắc tuyển sinh, điều kiện dự tuyển, phương thức tuyển sinh, chính sách ưu tiên, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, quy trình đăng ký, xét tuyển, xác nhận nhập học và trách nhiệm của các bên liên quan.

Một trong những điểm mới nổi bật của Quy chế là đa dạng hóa phương thức tuyển sinh. Theo đó, các đơn vị đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không bao gồm xét tuyển thẳng), bao gồm: sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; các chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, ACT; các phương thức kết hợp hoặc đặc thù khác. Quy định này góp phần mở rộng nguồn tuyển, tạo thêm cơ hội cho thí sinh tiếp cận các chương trình đào tạo phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

Quy chế cũng bổ sung và làm rõ nguyên tắc quy đổi tương đương giữa các phương thức tuyển sinh, bảo đảm công bằng giữa các nhóm thí sinh, đồng thời kiểm soát tổng điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích) không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển. Đây là điểm điều chỉnh quan trọng nhằm hạn chế chênh lệch giữa các phương thức và nâng cao tính minh bạch trong xét tuyển.

Về điều kiện dự tuyển và ngưỡng đầu vào, Quy chế mới quy định rõ hơn các tiêu chí tối thiểu đối với từng nhóm ngành, đặc biệt là các lĩnh vực đặc thù như đào tạo giáo viên, khoa học sức khỏe và pháp luật. Đối với các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thí sinh vẫn phải đáp ứng yêu cầu về học lực hoặc kết quả học tập tương ứng, qua đó đảm bảo khả năng theo học và hoàn thành chương trình đào tạo. Các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế được sử dụng trong tuyển sinh phải còn thời hạn trong vòng 2 năm, góp phần đảm bảo tính cập nhật và độ tin cậy của dữ liệu xét tuyển.

Một điểm đáng chú ý khác là Quy chế tiếp tục chuẩn hóa quy trình tuyển sinh trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ đăng ký nguyện vọng đến xử lý dữ liệu và xác nhận nhập học. Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và được xét tuyển bình đẳng giữa các phương thức, không phụ thuộc thứ tự ưu tiên (trừ một số trường hợp cụ thể), qua đó tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển. Các quy định về bảo lưu kết quả trúng tuyển, xác nhận nhập học trực tuyến, cũng như xử lý các tình huống phát sinh trong tuyển sinh được bổ sung, hoàn thiện theo hướng bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Quy chế cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin tuyển sinh. Các đơn vị đào tạo phải công bố đầy đủ các nội dung như phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, ngưỡng đầu vào, học phí, chính sách hỗ trợ người học và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; đồng thời duy trì công khai thông tin tối thiểu 4 năm để phục vụ giám sát của xã hội. Điều này không chỉ giúp thí sinh có đầy đủ thông tin để lựa chọn mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo.

So với các quy chế trước đây, Quy chế mới của Đại học Quốc gia Hà Nội thể hiện rõ định hướng tăng cường tự chủ tuyển sinh đi đôi với chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng, đồng thời linh hoạt hơn trong việc sử dụng các phương thức đánh giá năng lực hiện đại và hội nhập quốc tế. Việc không phân bổ chỉ tiêu riêng theo từng phương thức xét tuyển (trừ xét tuyển thẳng) cũng là một điểm điều chỉnh quan trọng, nhằm đảm bảo sự công bằng và lựa chọn được thí sinh có năng lực tốt nhất cho từng chương trình đào tạo.

Quy chế này thay thế các quy định trước đây về tuyển sinh đại học chính quy (ban hành năm 2025) và tuyển sinh vừa làm vừa học (ban hành năm 2023) tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Việc ban hành Quy chế mới không chỉ nhằm cập nhật các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn khẳng định quyết tâm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc xây dựng hệ thống tuyển sinh hiện đại, công bằng và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.