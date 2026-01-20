Đại hội Đảng - Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

(Ngày Nay) - Trong không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển tiếp chiến lược trong tiến trình phát triển của đất nước.

Kiên định con đường đã chọn - Điều kiện tiên quyết của ổn định và phát triển

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Hơn chín thập kỷ lịch sử cách mạng đã khẳng định một chân lý mang tính thực tiễn: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta luôn tìm thấy điểm tựa để vượt qua thử thách, chuyển hóa nghịch cảnh thành động lực phát triển. Từ giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển, Đảng không chỉ là lực lượng lãnh đạo chính trị, mà còn là trung tâm quy tụ ý chí quốc gia, kết nối khát vọng của nhân dân thành sức mạnh hành động.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường - nơi cạnh tranh chiến lược, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số đang tái định hình trật tự toàn cầu - con đường chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam kiên định lựa chọn thể hiện rõ tính linh hoạt, hài hòa và bền vững.

Đó là con đường phát triển dựa trên sự cân bằng động giữa bốn trụ cột: Ổn định chính trị, kinh tế bền vững, văn hóa rực rỡ và xã hội hài hòa; nơi lợi ích cá nhân được đặt trong lợi ích cộng đồng, đổi mới sáng tạo song hành cùng gìn giữ bản sắc dân tộc, Nhà nước và nhân dân đồng thuận trong mục tiêu phát triển. Chính sự kiên định có đổi mới, ổn định mà không trì trệ ấy đã làm nổi bật bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược và sự lựa chọn đúng đắn của Đảng ta trước dân tộc và lịch sử.

Từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mở ra một thời đại mới cho dân tộc Việt Nam - thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành lực lượng dẫn dắt lịch sử, đưa dân tộc đi qua những bước ngoặt lớn của thời đại. Các thế hệ lãnh đạo kế tiếp đã kế thừa và phát triển con đường ấy, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, đổi mới và hội nhập.

Máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ, của những con người bình dị mà phi thường vì nước, vì dân đã hòa vào dòng chảy lịch sử, hun đúc nên ý chí độc lập, tự do, hạnh phúc - thứ vẫn đang chảy mạnh mẽ trong huyết quản của mỗi người Việt Nam hôm nay, chuyển hóa thành khát vọng xây dựng một quốc gia hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Đổi mới tư duy - Yêu cầu sống còn của giai đoạn phát triển mới

Thực tiễn đổi mới từ năm 1986 đến nay cho thấy: Mọi bước chuyển của đất nước đều khởi nguồn từ sự thay đổi trong tư duy phát triển. Khi nhận thức về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội được mở rộng, thể chế được khai thông, cơ chế vận hành được làm mới và phương thức quản trị được nâng tầm. Đổi mới vì thế không dừng ở việc điều chỉnh chính sách, mà là sự tái định vị cách nhìn về nguồn lực, động lực và mục tiêu phát triển, hướng tới một quốc gia ổn định, hài hòa và bền vững trong dài hạn.

Tiếp nối tinh thần đổi mới, ổn định chính trị ngày nay là năng lực quản trị quốc gia thông minh có khả năng thích ứng trước những biến động nhanh của thời đại. Đảng đã và đang làm mới phương thức lãnh đạo bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị thông minh trên ứng dụng công nghệ, coi đây vừa là yêu cầu phát triển, vừa là thước đo bản lĩnh của Đảng trong bối cảnh mới.

Trên nền tảng đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên một chuẩn mực cao hơn: kiểm soát quyền lực thực chất, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến tận gốc, và nâng tầm đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược - những người quyết định hướng đi dài hạn của quốc gia. Niềm tin của nhân dân không đến từ diễn ngôn, mà được tạo dựng bằng hành động: Từ sự gương mẫu, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, qua đó củng cố một Đảng trong sạch, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đại hội Đảng lần này được kỳ vọng mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo, phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế, trong đó khu vực kinh tế tư nhân giữ vị trí quan trọng trên nền tảng kinh tế tri thức và kinh tế nhân văn. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, hiệu lực, hiệu quả gắn liền với yêu cầu lấy người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã làm trung tâm, làm chủ thể và là động lực của phát triển, qua đó tạo lập một mô hình kinh tế mới tăng trưởng bền vững, bao trùm và thích ứng với những chuyển động nhanh của thời đại.

Đổi mới tư duy về văn hóa là hành trình hướng tới một nền văn hóa dân tộc rực rỡ - rực rỡ không chỉ ở di sản được gìn giữ, mà ở sức sáng tạo không ngừng của con người Việt Nam trong thời đại mới. Đó là sự chuyển biến căn bản trong cách nhìn nhận văn hóa như một nguồn lực nội sinh, mở rộng không gian sáng tạo và nâng cao chất lượng phát triển quốc gia.

Văn hóa không đứng bên lề tăng trưởng, cũng không chỉ là “phần mềm tinh thần”, mà là nền tảng định hình bản lĩnh dân tộc, sức đề kháng xã hội và chiều sâu bền vững của phát triển. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, tư duy văn hóa mới đòi hỏi sự hài hòa giữa kế thừa và sáng tạo, giữa bảo tồn bản sắc và tiếp thu tinh hoa nhân loại, giữa tự do biểu đạt và trách nhiệm xã hội.

Một nền văn hóa rực rỡ là nền văn hóa vừa thấm đẫm giá trị truyền thống, vừa có năng lực đối thoại bình đẳng với thế giới, nơi mỗi cá nhân được khuyến khích sáng tạo, cống hiến và tự hào về căn cước văn hóa của mình. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, con người Việt Nam vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là mục tiêu cao nhất của mọi chính sách, tạo nên sức mạnh mềm đặc thù, bền bỉ và lan tỏa cho quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đổi mới tư duy về xã hội hài hòa là chuyển từ cách tiếp cận quản lý sang kiến tạo sự đồng thuận xã hội, nơi phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng mức độ bao trùm, công bằng và gắn kết cộng đồng. Xã hội hài hòa được xây dựng trên nền tảng cân bằng lợi ích giữa cá nhân và cộng đồng, giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội, giữa hiệu quả quản trị và nhân văn chính sách.

Trong bối cảnh biến động nhanh của đời sống xã hội và tác động sâu rộng của chuyển đổi số, đổi mới tư duy xã hội đòi hỏi Nhà nước, thị trường và xã hội “tập trung tri thức tạo sức mạnh tập thể” cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm, để mỗi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà là chủ thể đóng góp vào tiến trình phát triển, từ đó củng cố niềm tin, tăng cường ổn định và tạo nền tảng bền vững cho quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đảng tạo niềm tin và kỳ vọng tạo ra khát vọng phát triển

Đại hội Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước một khát vọng lớn để trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đó không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là khát vọng về phẩm giá, vị thế và tương lai của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

Khát vọng ấy chỉ có thể trở thành hiện thực khi Đảng tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo, đồng thời biết lắng nghe, tôn trọng và phát huy sức mạnh sáng tạo của Nhân dân; khi Nhà nước, thị trường và xã hội vận hành hài hòa, bổ trợ cho nhau; khi mỗi người dân đều cảm nhận được mình là một phần của tiến trình phát triển chung.

Đại hội Đảng không chỉ là sự kiện của Đảng, mà là sự kiện của toàn dân tộc. Mỗi quyết sách được thông qua hôm nay sẽ định hình diện mạo đất nước trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ tới. Với niềm tin vào bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của Đảng trước dân tộc và lịch sử, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tin tưởng rằng Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, vững chắc hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn cho Việt Nam.

Chào mừng Đại hội Đảng - Điểm hẹn của ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.