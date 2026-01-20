"Đại hội XIV sẽ bầu ra những người có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước"

(Ngày Nay) - Các đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã có những chia sẻ với báo chí về niềm vinh dự, tự hào khi được tham dự sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng và những kỳ vọng tại Kỳ họp này.

Sáng 19/01, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Bên lề phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), các đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những chia sẻ với báo chí về niềm vinh dự, tự hào khi được tham dự sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và những kỳ vọng tại Kỳ họp này.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà - Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Chúng tôi rất kỳ vọng Đại hội lần này, đặc biệt là các nội dung liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Chúng tôi mong muốn tại Đại hội này sẽ bầu ra những người có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước ta phát triển như một cường quốc năm châu, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân toàn quốc.”

Bà Nguyễn Thị Hà cho hay các đại biểu của tỉnh Bắc Ninh rất quan tâm đến công tác quy hoạch, công tác cán bộ và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Với vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Bắc Ninh thời gian qua tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Bên cạnh đó, với vai trò, chức năng là đơn vị có thể giám sát và phản biện xã hội liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chúng tôi tin tưởng với sự chỉ đạo rất tích cực và rất rõ ràng của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, chắc chắn Đại hội sẽ thành công rất tốt đẹp.

Đại biểu Nguyễn Ny Hương - Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chia sẻ: “Tôi mang theo niềm tin tưởng và kỳ vọng của thế hệ trẻ vào tương lai phát triển của đất nước. Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược để tạo ra sự phát triển đột phá mạnh mẽ, đồng thời tạo môi trường và động lực thúc đẩy tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Đại biểu Nguyễn Ny Hương kỳ vọng rằng Đại hội lần này sẽ đưa ra vấn đề mang tính đột phá về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Các đại biểu tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và tạo ra động lực mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại biểu Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ cho hay đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đại biểu mà còn là trách nhiệm lớn lao trước cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Phú Thọ.

“Tôi đã nghiên cứu kỹ các Văn kiện Đại hội, đặc biệt là các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và công tác phụ nữ. Tham dự Đại hội, tôi kỳ vọng, mong muốn sẽ đem tiếng nói của cán bộ, hội viên phụ nữ từ cơ sở đến Đại hội đồng thời tin tưởng, Đại hội thành công tốt đẹp,” Đại biểu Nguyễn Hồng Nhung bày tỏ.

Vì vậy, ngay sau Đại hội, tỉnh Phú Thọ sẽ có những quyết sách, hành động cụ thể để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, qua đó góp phần mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.