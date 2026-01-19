Đại hội Đảng XIV: Phát huy tinh thần quốc tế về tình hữu nghị và hợp tác

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, ông Massimiliano Ay đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về những thành tựu nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, cũng như quan hệ song phương trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp và khó lường.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Massimiliano Ay nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong những thập kỷ qua, nhất là khi Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ cho biết mới đây đã trao đổi với đồng chí Samuel Iembo - Trưởng Ban Quốc tế Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, để nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng các luận điểm chính trị mà Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thông qua. Ông bày tỏ tin tưởng rằng Tư tưởng Hồ Chí Minh, công cuộc Đổi mới và đường lối đối ngoại linh hoạt là những hình thức hiện đại hóa chủ nghĩa Mác-Lênin và thích ứng chủ nghĩa xã hội với thực tiễn quốc gia.

Ông nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Việt Nam là lời nhắc nhở về các nguyên tắc trung lập của Thụy Sĩ, đồng thời tin chắc rằng sau Đại hội này, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ củng cố hơn nữa pháp quyền và tính hợp pháp xã hội chủ nghĩa với quản trị tiên tiến.

Tổng Bí thư Massimiliano Ay bày tỏ kỳ vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ củng cố vị thế trên trường quốc tế bởi kinh nghiệm của Đảng rất phong phú và xứng đáng được biết đến rộng rãi hơn ở phương Tây. Ông đề xuất có các cuộc gặp gỡ giữa các đảng cộng sản châu Âu và các thể chế Việt Nam, các buổi đào tạo và cập nhật kiến thức về lĩnh vực chính trị - tư tưởng, cũng như trao đổi trong các lĩnh vực cụ thể hơn.

Ông nhấn mạnh các quốc gia xã hội chủ nghĩa cần giúp đỡ lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm một cách hiệu quả hơn, thể hiện tiếng nói trên trường quốc tế. Đây cũng là một yếu tố mang tính biểu tượng, truyền cảm hứng và củng cố tinh thần của những người cộng sản.

Nhìn lại một năm kể từ khi Việt Nam và Thụy Sĩ nâng cấp quan hệ Đối tác toàn diện, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ đánh giá hai nước ghi nhận nhiều hoạt động công tác của các đoàn, hướng tới thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương. Theo ông, sự cởi mở của Việt Nam đối với công dân Thụy Sĩ như việc miễn thị thực trong 45 ngày là dấu hiệu cụ thể cho thấy mong muốn tăng cường hợp tác song phương.

Ông cho rằng hai nước cần thúc đẩy các hoạt động giao lưu ở nhiều cấp độ, không chỉ thương mại mà còn cả văn hóa và học thuật để người dân, đặc biệt là giới trẻ, có thể xích lại gần nhau hơn. Đảng Cộng sản Thụy Sĩ hy vọng không chỉ các doanh nhân và trí thức có thể tận hưởng vẻ đẹp của Việt Nam, mà cả giai cấp công nhân và các công đoàn Thụy Sĩ cũng có thể nhận thấy những tiến bộ to lớn trong nỗ lực chống đói nghèo và đảm bảo công bằng xã hội của đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang chứng kiến nhiều chuyển động khó lường, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ tin rằng đây là thời điểm những người cộng sản đoàn kết và củng cố vai trò. Ông Massimiliano Ay kêu gọi cùng khôi phục tinh thần quốc tế đích thực về tình hữu nghị và hợp tác, trước hết là giữa những người cộng sản, xây dựng thế giới dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.