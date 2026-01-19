Chuỗi chương trình nghệ thuật lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới

(Ngày Nay) - Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đơn vị nghệ thuật trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật quy mô, được đầu tư công phu, đa dạng về loại hình, giàu chiều sâu tư tưởng; góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tối 17/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt “Khát vọng mùa Xuân” với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO), Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO), cùng các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Chương trình quy tụ gần 150 nghệ sĩ, nhạc công, trình diễn những tác phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng, giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Đặc biệt, lần đầu tiên trong một chương trình hòa nhạc tại Việt Nam có sự phối hợp chỉ huy của hai nhạc trưởng quốc tế là Honna Tetsuji (Nhật Bản) và Olivier Ochanine (Pháp).

Trước đó, tối 5/1, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, kết nối chiều sâu truyền thống với hơi thở đương đại, tập trung khắc họa niềm tin, tình cảm son sắt của nhân dân đối với Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách. Với ba chương mang chủ đề: Lời đất nước, Nhịp thời đại, Sắc đỏ thiêng liêng, chương trình đưa khán giả trở về cội nguồn văn hóa dân tộc đồng thời phản ánh sinh động những chuyển động mạnh mẽ của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Nhiều tác phẩm mới đoạt giải từ các cuộc vận động sáng tác về Đảng lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng.

Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Một tình yêu bao la”, gồm bốn vở kịch ngắn: Chuyện nhà chị Tín, Đoàn kết là sức mạnh, Đôi mắt sáng, Miền Nam trong trái tim Bác. Thông qua những câu chuyện dung dị, giàu cảm xúc, chương trình khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị, nhân hậu, làm nổi bật tình yêu thương bao la của Người dành cho nhân dân; qua đó lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức nghệ thuật sinh động, giàu sức truyền cảm hứng.

Bên cạnh đó, Nhà hát Múa rối Việt Nam ra mắt chương trình nghệ thuật “Cảm xúc Long Thành”, trở thành điểm nhấn độc đáo trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội. Chương trình là hành trình nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, một kinh kỳ thanh lịch, tinh tế trong văn hóa, giàu sức sống trong nhịp sinh hoạt dân gian của 36 phố phường, thông qua sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật múa rối truyền thống và sáng tạo đương đại.

Đặc biệt là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới - Kỷ nguyên mới” dự kiến diễn ra ngày 23/1 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Chương trình nhằm khẳng định những thành tựu nổi bật của đất nước qua 40 năm đổi mới (1986 - 2026), lan tỏa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; đồng thời tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Thủ đô - trái tim của cả nước.

Chuỗi chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc đồng hành cùng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, hun đúc khát vọng phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới.