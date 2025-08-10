Đại nhạc hội T&T City Millennia – Bản tuyên ngôn Khơi mạch nguồn Di sản, Vững bước Kỷ nguyên mới

(Ngày Nay) - Từ mạch nguồn di sản vùng đất Chín Rồng đến những thanh âm hiện đại giữa lòng Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia, đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” đã thắp sáng miền đất Tây Ninh bằng một bản giao hưởng nghệ thuật của quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa trong cùng một khát vọng Việt.

Tối 9/8, tại trung tâm Thành phố Thiên niên kỷ - T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), đại nhạc hội với chủ đề “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” do Tập đoàn T&T Group tổ chức đã chính thức diễn ra, thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn khán giả.

Không chỉ là “bữa tiệc” văn hóa – giải trí hoành tráng bậc nhất phía Nam, sự kiện còn là lời tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tiếp nối dòng chảy tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Tri ân sự đồng hành của T&T trong hành trình bứt phá của Tây Ninh

Tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã trao tặng bằng khen cho Tập đoàn T&T và cá nhân doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Group vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong nhiều năm qua, T&T Group đã để lại dấu ấn đậm nét trên vùng đất Long An xưa và nay là Tây Ninh mới sau sáp nhập, với các dự án quy mô lớn, đồng bộ, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Nổi bật nhất là Thành phố Thiên niên kỷ – T&T City Millennia, đại đô thị 267ha được kiến tạo theo tiêu chuẩn xanh – hiện đại – thông minh, tích hợp đầy đủ tiện ích xã hội, hạ tầng đồng bộ và công nghệ tiên tiến, đồng thời mang đậm dấu ấn văn hóa vùng đất Chín Rồng. Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông vĩ đại của Marco Polo thế kỷ XIII, T&T City Millennia không chỉ là một khu đô thị đơn thuần, mà là một bản tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, Tây Ninh hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ với vị thế là một trong những địa phương năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong chặng đường phát triển đó, tỉnh Tây Ninh rất trân trọng sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn T&T, một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh. Đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới” không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật đỉnh cao, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành, gắn bó với các doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn T&T.

“Với sự phát triển chung của tỉnh Tây Ninh, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của Tập đoàn T&T trong việc đầu tư xây dựng và phát triển dự án T&T City Millennia, một đại đô thị tầm cỡ hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn đô thị hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định.

Theo ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, trên nền móng lịch sử hào hùng, Cần Giuộc đang chuyển mình mạnh mẽ, hội tụ đầy đủ những lợi thế vượt trội và mở ra một chương phát triển mới đầy hứa hẹn, khẳng định vị thế như một cực tăng trưởng năng động của Tây Ninh, hướng đến mục tiêu trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Nam.

“Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc, tỉnh Tây Ninh sẽ tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ; và khát vọng của nhân dân sẽ được chắp cánh bởi sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và của cả cộng đồng. Tập đoàn T&T Group cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương để hiện thực hóa tầm nhìn đó”, ông Nguyễn Tất Thắng khẳng định.

Không khí đại nhạc hội trở nên trang nghiêm và xúc động khi 8 hồi trống rền vang, biểu tượng chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tiếng trống như nhịp nối giữa hào khí mùa Thu lịch sử với khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, mở ra chương mới cho hành trình phát triển thịnh vượng của Tây Ninh.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao Kỷ lục quốc gia cho 2 công trình điểm nhấn của đại đô thị T&T City Millennia: tuyến phố đi bộ Millennia Journey - Hành trình thiên niên kỷ và Dòng sông Ánh sáng.

Cụ thể, Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình thiên niên kỷ là Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.

Hạng mục Light River – Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục là Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Hiệp hội Sáng tạo và bản quyền tác giả Việt Nam cũng trao Giấy chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo cho tác phẩm viết Kịch bản Dòng sông Ánh sáng và tác phẩm kiến trúc Không gian Dòng sông Ánh sáng của tác giả Đỗ Quang Hiển.

Bản giao hưởng nghệ thuật đỉnh cao

Bước vào phần được mong chờ nhất, lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm Marco Polo, đại nhạc hội được dàn dựng công phu như một bản giao hưởng nghệ thuật đa tầng, kết nối các giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản miền đất Chín Rồng, đồng thời “định vị” chân dung một đô thị mới, hiện đại và đáng sống trong Kỷ nguyên hội nhập.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia được “biến hoá” thành một sân khấu mở khổng lồ. Nơi đây, ánh sáng, âm nhạc, laser, công nghệ trình chiếu 3D mapping, drone show và pháo hoa nghệ thuật cùng hòa quyện để kể câu chuyện về hành trình vươn mình của vùng đất di sản Tây Ninh trên bản đồ hội nhập toàn cầu qua ba chương hồi đặc sắc: Đất Anh Hùng - Miền Di Sản; Sông Ánh Sáng - Sắc Tinh Hoa và Thắp Di Sản - Sáng Kỷ Nguyên.

Những màn trình diễn hết mình của dàn ngôi sao hàng đầu làng nhạc Việt như Đức Tuấn, Uyên Linh, Chi Pu, Isaac, Erik, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quân A.P, Hà Nhi, Tiêu Minh Phụng, DJ Mie… khiến cả sân khấu thực sự bùng nổ.

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình chính là phần trình diễn drone quy mô hàng đầu Tây Ninh và màn bắn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ sắc màu. Trên nền trời đêm của đại đô thị phía Nam Sài Gòn, hơn 1.000 drone đồng loạt cất cánh, tái hiện những biểu tượng rực rỡ về vẻ đẹp của văn hóa, con người Tây Ninh nói riêng và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

Kiến tạo Thành phố Thiên niên kỷ, lan toả những giá trị bền vững

Đại nhạc hội “Khơi mạch Nguồn di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” không chỉ là một sự kiện văn hóa, giải trí, mà còn là lời khẳng định cho khát vọng của T&T Group: kiến tạo những thành phố vừa mang bản sắc địa phương, vừa mang dáng hình đô thị toàn cầu.

Giống như Marco Polo từng đi qua những vùng đất và mang theo sự thịnh vượng, thì giờ đây, T&T Group cũng đang bước đi với một khát vọng tương đồng. Mỗi nơi T&T đặt chân đến, từ Lào Cai, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Trị đến Vĩnh Long, An Giang, Tây Ninh, Cà Mau… đều được kỳ vọng sẽ đánh thức tiềm năng, khai mở những vùng đất, biến miền hoang sơ thành cực phát triển mới. Đó không phải là câu chuyện riêng lẻ từng dự án, mà là hành trình có chiến lược và được chuẩn bị bài bản, với sự tâm huyết, quyết tâm và lòng kiên định với địa phương, có cam kết về chất lượng và khát vọng của sự đổi thay.

Trong hành trình đó, T&T Group luôn đặt con người, văn hoá, thiên nhiên làm trung tâm, hướng tới kiến tạo những đại đô thị theo tinh thần “Tinh hoa thế giới, bản sắc Việt Nam”, đồng thời còn mang giá trị bền vững, trường tồn. Và T&T City Millennia là ví dụ điển hình cho triết lý ấy.

Trong bối cảnh Tây Ninh đang bứt phá để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa mới của khu vực Nam Bộ, đại nhạc hội “Khơi mạch Nguồn di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” của Tập đoàn T&T Group đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Khai mở và kế thừa những giá trị di sản để bước vào tương lai thịnh vượng và bền vững.

Hòa trong khí thế cả đất nước đang hướng về ngày hội non sông: chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sự kiện càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Vượt ra khỏi tầm vóc một lễ hội của cảm xúc, điểm hẹn văn hoá, giải trí của người dân phía Nam, đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” là tuyên ngôn về tầm nhìn dài hạn và quyết tâm của T&T Group trong hành trình kiến tạo những Thành phố Thiên niên kỷ mang bản sắc Việt Nam nhưng sẵn sàng hội nhập với thế giới.