Việt Nam Azerbaijan ký kế hoạch hợp tác thống kê giai đoạn 2026–2028

(Ngày Nay) - Ủy ban Thống kê Quốc gia Azerbaijan và Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính Việt Nam vừa ký kết kế hoạch công tác giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác song phương trên lĩnh vực thống kê. Thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Tahir Budagov, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Azerbaijan Mới, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Thống kê Quốc gia Cộng hòa Azerbaijan.

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả hơn trong lĩnh vực thống kê, coi đây là một trong những trụ cột kỹ thuật quan trọng phục vụ quản lý và điều hành kinh tế xã hội. Kế hoạch công tác giai đoạn mới được kỳ vọng sẽ góp phần đưa hợp tác thống kê đi vào chiều sâu, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Azerbaijan.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính, nhấn mạnh số liệu thống kê là một trong những công cụ mạnh nhất để nhận thức và điều hành xã hội. Theo bà, thành công trong hợp tác giữa cơ quan thống kê Azerbaijan và Việt Nam sẽ là minh chứng sinh động cho hiệu quả của hợp tác chuyên ngành, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Cùng đánh giá về ý nghĩa của hợp tác song phương, ông Đặng Thế Vinh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Azerbaijan, khẳng định quan hệ giữa hai nước được xây dựng và vun đắp trên nền tảng đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược thể hiện tầm nhìn của lãnh đạo hai quốc gia và cho thấy mức độ tin cậy cao trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thương mại, năng lượng đến khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Trước đó, đoàn đại biểu Azerbaijan đã vào thăm Tổng Bí thư Tô Lâm và chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Cuộc tiếp diễn ra ngày 26/01 tại Trụ sở Trung ương Đảng. Đoàn đại biểu do ông Tahir Budagov dẫn đầu đã chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Azerbaijan, Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới Ilham Aliyev tới Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Tahir Budagov chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Đại hội tín nhiệm bầu lại, khẳng định đây là sự tín nhiệm tuyệt đối của nhân dân Việt Nam đối với vai trò lãnh đạo và đường lối của Đảng. Ông bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới và đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Phó Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ thực hiện thành công các chủ trương và chính sách mà Đại hội đã đề ra, đạt được những mục tiêu phát triển quan trọng, nâng cao vị thế quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Ông cũng nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan vào tháng năm năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn lãnh đạo Đảng và Nhà nước Azerbaijan đã dành những tình cảm tốt đẹp cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư thông tin với đoàn về những kết quả chính của Đại hội lần thứ XIV, nhấn mạnh Đại hội không chỉ đề ra mục tiêu và định hướng cho năm năm tới mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và tự cường, coi đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên gắn bó với quốc phòng và an ninh. Trong quá trình đó, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và các đối tác chiến lược, trong đó có Azerbaijan.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Tahir Budagov chuyển lời thăm hỏi và lời mời Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev sớm sang thăm Việt Nam. Phía Azerbaijan bày tỏ mong muốn tiếp tục nâng cao quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam, coi hợp tác giữa Đảng Azerbaijan Mới và Đảng Cộng sản Việt Nam là một cấu phần quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương.

Việc ký kết kế hoạch công tác giữa các cơ quan thống kê hai nước diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam Azerbaijan đang phát triển tích cực, cho thấy quyết tâm của cả hai phía trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, từng bước đưa quan hệ Đối tác Chiến lược đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.