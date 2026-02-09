Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sáng 9/2, tại Thủ đô Hà Nội, Báo CAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 và công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Giám đốc Truyền hình CAND; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Cục Truyền thông CAND.

Về phía Đảng uỷ bộ phận, Ban Biên tập Báo CAND có các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Đại tá Trần Duy Hiển, Đại tá Trần Hồng Thanh và Thượng tá Phan Đăng Trường; lãnh đạo các ban, văn phòng đại diện, CBCS, phóng viên, nhân viên...

Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND ảnh 1
Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao Quyết định về việc phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo CAND.

Trước khi diễn ra hội nghị, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong đã trao các Quyết định về công tác cán bộ tại Báo CAND. Theo đó, ngày 5/2/2026, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc phân công Đại tá Nguyễn Thanh Bình (SN 1971), quê quán: phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo CAND. Ngày 5/2/2026, Đảng uỷ Cục Truyền thông CAND đã có Quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Báo CAND và giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ bộ phận Báo CAND nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND ảnh 2
Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Bình.
Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND ảnh 3
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Đảng uỷ bộ phận Truyền hình CAND chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong gửi lời chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Bình được Bộ trưởng Bộ Công an phân công giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo CAND, đồng thời nêu rõ, Quyết định về công tác cán bộ nêu trên là sự đánh giá, ghi nhận sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an đối với Cục Truyền thông CAND nói chung và Báo CAND nói riêng.

Nhấn mạnh đây là giai đoạn hết sức mới của đất nước, trong tổng thể chung và công tác báo chí, cũng là giai đoạn cách mạng chuyển đổi cơ chế làm báo, áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động báo chí, đồng chí Cục trưởng mong muốn, Đại tá Nguyễn Thanh Bình kế thừa những truyền thống tốt đẹp, có bề dày của Báo CAND, đồng thời nhìn nhận giai đoạn lịch sử mới để cùng Đảng uỷ bộ phận, Ban Biên tập xây dựng Báo CAND có những bước phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND ảnh 4
Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo CAND chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Bình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vinh dự, xúc động khi được đồng chí Cục trưởng trao Quyết định của lãnh đạo Bộ Công an phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND. Nhận thức đây là trách nhiệm lớn lao, đặc biệt trong thời gian tới có nhiều công việc phải làm, đồng chí Tổng Biên tập hy vọng sẽ cùng các đồng chí trong Đảng uỷ bộ phận, Ban Biên tập Báo CAND và toàn thể CBCS đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn, giúp đỡ của đồng chí Cục trưởng, các bộ phận chức năng của Cục Truyền thông CAND để Báo CAND tiếp tục phát triển thời gian tới...

PV
Đại tá Nguyễn Thanh Bình Tổng Biên tập Báo CAND

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND
Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND
(Ngày Nay) - Sáng 9/2, tại Thủ đô Hà Nội, Báo CAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 và công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND dự và chỉ đạo hội nghị.
Pháp thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học
Pháp thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về đào tạo và thu hút nhân tài ngày càng gay gắt, Pháp đang đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học, với trọng tâm là phát triển các chương trình đào tạo song ngữ hoặc giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Cơ chế tự nhiên giúp bảo vệ gan trẻ em từ trong bụng mẹ
Cơ chế tự nhiên giúp bảo vệ gan trẻ em từ trong bụng mẹ
(Ngày Nay) - Chế độ ăn uống của người mẹ khi mang thai có thể âm thầm định hình sức khỏe của đứa trẻ trong nhiều năm sau đó. Một nghiên cứu mới từ Đại học Oklahoma (Mỹ), công bố ngày 8/2, đã thắp lên hy vọng về việc ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ ở trẻ em bằng một hợp chất đơn giản từ đường ruột.
Liên minh cầm quyền thắng lớn tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản 2026
Liên minh cầm quyền thắng lớn tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản 2026
(Ngày Nay) - Vào lúc 6:00 ngày 9/2, cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 đã có kết quả cuối cùng với chiến thắng thuộc về liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) khi giành được tổng số 352 ghế, vượt xa mục tiêu đề ra trước bầu cử là 233 ghế. Trong đó, riêng LDP đã giành được tới 316 ghế, là số ghế nhiều nhất mà một chính đảng tại Nhật Bản giành được kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và là một chiến thắng mang tính lịch sử đối với đảng này.
Olympic mùa Đông 2026: Môn trượt băng tốc độ 5.000 m nam có kỷ lục mới
Olympic mùa Đông 2026: Môn trượt băng tốc độ 5.000 m nam có kỷ lục mới
(Ngày Nay) - Trong ngày thi đấu 8/2 tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026, vận động viên (VĐV) Sander Eitrem, người Na Uy, đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV), nội dung trượt băng tốc độ 5.000m nam, đồng thời thiết lập kỷ lục Olympic mới. VĐV 23 tuổi cũng đang là người nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này.