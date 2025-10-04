Tổng Bí thư Tô Lâm: Công an nhân dân nỗ lực bứt phá lập nên những kỳ tích mới vì Đảng, vì nước, vì dân

(Ngày Nay) - Sáng 4/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 350 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”; mọi hoạt động của Công an đều nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân; sự công hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an là để bảo vệ cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân; phương pháp công tác của Công an nhân dân cần đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào dân, biến sức mạnh của nhân dân thành sức mạnh của mình.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện có hiệu quả quan điểm “dân là gốc”, là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đã tạo nên mạch nguồn sức mạnh để Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân hoàn thành và hoàn thành xuất sắc tất cả các nội dung mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra; trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Những kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua đã được tập thể Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ và lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong 5 năm qua.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Công an cũng đã thẳng thắn nhìn nhận 4 nhóm tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Tổng Bí thư đề nghị, Đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để khắc phục triệt để trong thời gian sớm nhất.

Tổng Bí thư nêu rõ, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất định hình cục diện thế giới mới, với cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt, quyết liệt, nhiều bất ổn, an ninh truyền thống, phi truyền thống diễn biến phức tạp. Đây cũng là giai đoạn có tính quyết định thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước. Đất nước vừa có bước chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với không gian phát triển được quy hoạch lại; hàng loạt chủ trương chiến lược của Đảng với nhiều tư duy mới, giải pháp đột phá, có tính cách mạng đang được triển khai. Thực tiễn lịch sử cho thấy, ở những giai đoạn có tính bước ngoặt của cách mạng, các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động chống phá, triệt để lợi dụng sơ hở, thiếu sót để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm suy yếu sức mạnh nội sinh, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Qua một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, kỳ vọng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, nỗ lực bứt phá, vượt qua chính mình lập nên những kỳ tích mới vì Đảng, vì nước, vì dân. Bối cảnh tình hình đó đặt ra nhiệm vụ mới rất vẻ vang đối với Đảng bộ Công an Trung ương cũng như yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư đánh giá cao và cơ bản thống nhất với Báo cáo chính trị, Chương trình hành động đã đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, các đột phá chiến lược và hàng trăm nhiệm vụ cụ thể, thể hiện tính chiến đấu, tính hành động rất cao.

Tổng Bí thư lưu ý thêm 2 vấn đề, về quan điểm chỉ đạo và về 5 công tác trọng tâm. Trong đó, về quan điểm chỉ đạo, Công an nhân dân phải tiếp tục gương mẫu, đi đầu và là một trong các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh. Kết hợp chặt chẽ tính Đảng, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; mọi chủ trương, hoạt động của Công an nhân dân đều phải vì sự vững mạnh của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự trường tồn của dân tộc, phát triển chất lượng cao của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, dám hy sinh vì Đảng, vì nước, vì dân, vì không ngừng nâng cao uy tín, sức mạnh của Công an nhân dân Việt Nam.

Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại

Về 5 công tác trọng tâm, Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung lãnh đạo củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình bên trong, bên ngoài, đối tác, đối tượng, kịp thời tham mưu biến nguy thành cơ, thúc đẩy tạo ra và nắm bắt cơ hội, đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức đối với phát triển và an ninh, lợi ích quốc gia. Tập trung nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới (chủ quyền số quốc gia, an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu quá trình chuyển đổi số); chủ động ngăn ngừa các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới (robot, không người lái, chiến tranh mạng…); tăng cường bảo vệ an ninh chế độ, an ninh chính quyền, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, bảo vệ lãnh đạo chủ chốt, những “rường cột” trong hệ thống chính trị, giới khoa học, công nghệ; bảo vệ thực hiện thành công các chủ trương chiến lược của Đảng; giải quyết dứt điểm những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh công nhân, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tiếp tục kéo giảm bền vững tội phạm, xây dựng thành công các xã không ma túy, không tội phạm, tiến tới tỉnh không ma túy, không tội phạm, làm nòng cốt xây dựng xã Xã hội chủ nghĩa, tỉnh Xã hội chủ nghĩa. Trước mắt, tập trung lãnh đạo bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất…

Tổng Bí thư đề nghị, tập trung lãnh đạo tăng cường tiềm lực về mọi mặt cho bảo đảm an ninh, trật tự. Phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ, nhất là AI, lượng tử, các công nghệ chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia. Chăm lo xây dựng, phát huy vai trò của Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gắn bó máu thịt với nhân dân; phát huy cao độ đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh; phối hợp chặt chẽ với Quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân cùng với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, củng cố sức mạnh tổng hợp bảo vệ an ninh, trật tự; phấn đấu có bước đột phá trong phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, tạo nền tảng củng cố tiềm lực an ninh, gia tăng sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư lưu ý, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Công an tiêu biểu, gương mẫu đi đầu, trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, vai trò nêu gương, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đi đôi với kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ Công an. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, kỷ luật, chính quy, hiện đại, nhân văn, gần dân; thu hút, phát triển và trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mô hình Công an 3 cấp vận hành hiệu quả, bảo đảm liên thông, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hình thành thế trận xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh, trật tự nổi lên. Sơ kết, đánh giá, tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện đại trước hết về con người, hiện đại về trang thiết bị phương tiện, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an.

Tổng Bí thư yêu cầu, Đảng bộ Công an Trung ương tập trung lãnh đạo tiếp tục tạo bước tiến mới, nâng tầm các mặt công tác công an với tinh thần “nhiệm kỳ 2025-2030 phải tốt hơn nhiệm kỳ 2020-2025”. Từng đảng bộ, chi bộ, từng Đảng viên cần cụ thể hóa, triển khai chủ đề rất đổi mới của Đại hội “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân” với những sản phẩm, kết quả cụ thể. Chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự, rà soát, điều chỉnh bổ sung các phương án, đề án, kế hoạch, dám đột phá vào những vấn đề mới, phức tạp, gia tăng đóng góp trong phát triển bền vững, chất lượng cao của đất nước và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần này, Tổng Bí thư đề nghị phát động Phong trào thi đua ba nhất để làm động lực cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đó là: Kỷ luật nhất- Trung Thành nhất- Gần dân nhất. Trong đó Kỷ luật là nền tảng, Trung thành là cốt lõi và Gần dân là thước đo.

Với truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những cống hiến, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với sự phát triển của đất nước là rất to lớn, Tổng Bí thư tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII sẽ là Đại hội tiêu biểu, kiểu mẫu, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tiếp tục tạo ra những kỳ tích mới, chiến công mới, đáp ứng sự tin cậy, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Công an nhân dân.