Từ “Mưa đỏ” đến “Nữ biệt động Sài Gòn”: sẽ có phim Việt nghìn tỷ?

(Ngày Nay) - Đúng dịp Lễ 30/4 năm nay, hai dự án phim điện ảnh về đề tài lịch sử : “Cận kề cái chết” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và “Nữ biệt động Sài Gòn” của đạo diễn Hàm Trần được đồng loạt công bố. Công chúng có thể chờ đợi làng điện ảnh Việt sẽ có phim về đề tài lịch sử nước nhà hướng tới doanh thu nghìn tỷ đồng tại rạp chiếu.

Cú hích từ Mưa đỏ, Địa đạo…

Năm 2025, bộ phim điện ảnh thuộc thể loại lịch sử, chiến tranh, chính kịch Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyênđã gây tiếng vang khi trình chiếu vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025). Với với kinh phí sản xuất khoảng hơn 50 tỷ đồng, bộ phim đã thu về 175 tỷ đồng từ phòng vé, nhận được nhiều khen ngợi từ giới chuyên môn lẫn công chúng.

Đến dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tác phẩm đề tài chiến tranh Mưa đỏ lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện, được sự ủng hộ “bùng nổ” từ khán giả cả nước, trở thành tác phẩm chiến tranh Việt Nam có doanh thu cao nhất từ trước đến nay và cũng là phim Việt Nam kỷ lục ăn khách nhất qua mọi thời đại (715 tỷ đồng). Mưa đỏvừa tái ngộ khán giả truyền hình khi được chiếu trên kênh VTV1 đêm 29/4 mới đây.

Tháng 9/2025, Tử chiến trên không – phim hành động hình sự dựa trên các sự kiện có thật về không tặc tại Việt Nam những năm đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, cũng nhận được rất nhiều lời nhận xét tích cực về sự hấp dẫn của bộ phim, có doanh thu phòng vé trên 250 tỷ đồng. Tử chiến trên không vượt qua Hai Phượng (Ngô Thanh Vân) để trở thành phim hành động Việt Nam có doanh thu cao nhất lịch sử tính tới nay.

Chờ đợi gì ở các dự án mới?

Thông tin ban đầu từ nhà sản xuất cho hay Cận kề cái chết - dự án mới nhất của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã lên lịch casting (tuyển chọn) diễn viên cho phim. Cận kề cái chết được lấy cảm hứng từ những cuộc vượt ngục huyền thoại trong kháng chiến, xoay quanh một tù nhân đặc biệt nắm giữ bí mật về một khoản tiền USD lớn cần được chuyển về cho cách mạng trong đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam. Nhân vật chính lên kế hoạch trốn trại giam ở Phú Quốc trong điều kiện vô cùng nan giải. Đây cũng là hành trình sinh tồn giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ, nơi con người được đặt vào sự căng thẳng tột độ về tâm lý và thử thách cực đại về thể xác.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết ông muốn khắc họa góc khuất nội tâm dằn xé của con người, niềm tin và ý chí sắt son của người cách mạng, qua đó thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh. Cận kề cái chết dự kiến ra rạp Tết Đinh Mùi 2027.

Trong khi đó, phim Nữ biệt động Sài Gòn là dự án tiếp theo của Điện ảnh Công an nhân dân và đạo diễn Hàm Trần tiếp tục khai thác đề tài có cảm hứng từ lịch sử. Những thông tin ban đầu cho biết phim lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1970, xoay quanh hai chị em ruột ở hai phía chiến tuyến: một người là điệp viên nằm vùng, còn người kia là nữ du kích. Câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh đầy éo le trong khói lửa chiến tranh nghẹt thở này hứa hẹn trở thành một tác phẩm điện ảnh hấp dẫn.

Nữ biệt động Sài Gòn đã bước vào giai đoạn tuyển chọn diễn viên (casting call) trên toàn quốc, dự kiến quay cuối năm 2026 và khởi chiếu dịp Lễ 30/4/2027.

Làm phim về đề tài lịch sử, chiến tranh, cảm hứng từ những sự kiện có thật… luôn là sự lựa chọn thử thách và rủi ro khá lớn đối với các nhà đầu tư, sản xuất phim ảnh do đặc thù kinh phí làm phim rất cao, kịch bản dễ bị soi chiếu đa chiều, quy trình sản xuất đòi hỏi các yêu cầu về tái dựng thời gian xưa, trang phục, đạo cụ vừa phức tạp vừa dễ gây tranh luận… Tuy nhiên, với xu thế phát triển rất mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong vài năm trở lại đây, thành công từ Mưa đỏ, Địa đạo và Tử chiến trên không trong năm 2025 đã tạo một cú hích rất lớn đối với các nhà làm phim Việt Nam trong việc quan tâm khai thác dòng phim đề tài lịch sử.

Ai cũng nhận thấy kho tàng lịch sử Việt Nam với hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước vĩ đại, với biết bao dữ liệu, câu chuyện đặc biệt đủ tiềm năng để khai thác kịch bản, thực hiện được các tác phẩm điện ảnh chứa sự hấp dẫn, lôi cuốn và tác động sâu sắc tới tinh thần tự hào dân tộc của công chúng.