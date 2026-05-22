“Hồi sinh” di tích lầu Bảo Đại để phát triển du lịch

(Ngày Nay) - Lầu Bảo Đại nằm trên khu vực đồi núi với tầm nhìn hướng ra vịnh biển Nha Trang, không gian cảnh quan hài hòa với thiên nhiên, nhiều cây xanh và thảm thực vật đa dạng, tạo cảm giác yên bình, thư thái.

Sau thời gian sửa chữa và chỉnh trang cảnh quan, di tích Biệt thự Cầu Đá (lầu Bảo Đại) ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan.

Với giá trị kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, nơi đây đã trở thành địa điểm du lịch “níu chân” du khách.

Lầu Bảo Đại nằm trên khu vực đồi núi với tầm nhìn hướng ra vịnh biển Nha Trang. Điểm nổi bật dễ nhận thấy tại khu di tích là không gian cảnh quan hài hòa với thiên nhiên. Khuôn viên có nhiều loại cây xanh, cây cảnh và thảm thực vật đa dạng, tạo cảm giác yên bình, thư thái. Không gian này giúp du khách cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình, sang trọng của một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng từng gắn với vua Bảo Đại.

Khu di tích lầu Bảo Đại gồm 5 căn biệt thự mang tên Nghinh Phong (còn gọi Xương Rồng), Vọng Nguyệt (còn gọi Hoa Sứ), Hoa Giấy, Phượng Vỹ và Cây Bàng mang đậm kiến trúc Pháp, được xây dựng từ năm 1923. Khoảng từ năm 1940-1945, Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương cùng gia đình thường xuyên đến khu di tích này nghỉ dưỡng, giải trí nên nơi đây còn có tên gọi là lầu Bảo Đại. Hiện mới có 2 biệt thự Nghinh Phong và Vọng Nguyệt mở cửa đón khách, 3 biệt thự còn lại vẫn đang được trùng tu và sửa chữa.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy có khá đông người dân địa phương, khách du lịch tham quan, chụp hình tại khu biệt thự cổ nổi tiếng gắn với dấu tích của vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều Nguyễn.

“Không gian ở đây thoáng đãng, nhiều cây xanh và có thể nhìn toàn cảnh vịnh Nha Trang rất đẹp. Tôi thích nhất là cảm giác yên tĩnh, mang hơi hướng nghỉ dưỡng cổ điển khác hẳn với không khí nhộn nhịp ngoài trung tâm thành phố,” chị Nguyễn Minh Anh, du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét.

Là một Tiktoker, anh Đinh Trọng Duy (Hà Nội) đã đi hết khu di tích và ghi lại nhiều hình ảnh đẹp tại đây. Anh chia sẻ mỗi căn biệt thự mang vẻ đẹp riêng, từ những ô cửa, hành lang cho đến các vật dụng nội thất bằng gỗ đều tạo cảm giác sang trọng nhưng gần gũi với thiên nhiên.

Đứng từ khu biệt thự có thể nhìn bao quát vịnh Nha Trang, đặc biệt vào buổi sáng hoặc chiều muộn không khí rất dễ chịu. Nếu có thêm nhiều tư liệu, hình ảnh, cổ vật và tích hợp mã QR tích hợp giới thiệu thì trải nghiệm tham quan sẽ hấp dẫn hơn. Cơ quan chức năng nên bố trí thêm bảng chỉ dẫn tại đường Trần Phú để du khách tiếp cận thông tin trước khi vào tham quan.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thông tin di tích Biệt thự Cầu Đá mở cửa phục vụ khách tham quan miễn phí từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Hai căn biệt thự Xương Rồng (Nghinh Phong) và Bông Sứ (Vọng Nguyệt) trong khuôn viên di tích Biệt thự Cầu Đá đã được gia cố, sửa chữa. Các hiện vật và vật dụng cũng được sắp xếp lại để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của công chúng. Đơn vị quản lý cũng đã bố trí đầy đủ nhân sự từ bảo vệ, vệ sinh đến đội ngũ thuyết minh viên hướng dẫn khách.

Trước đó, năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại và giao gần 9ha đất và 4,7ha mặt nước biển (có 5 biệt thự cổ). Trong quá trình triển khai, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư có nhiều sai phạm, trong đó có việc xâm hại danh lam thắng cảnh. Năm 2023, sau khi Công ty Khánh Hà xin trả lại 5 biệt thự cổ tại lầu Bảo Đại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và giao Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý.

Tháng 11/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, bảo vệ di tích, dọn dẹp cảnh quan và gia cố, sửa chữa tạm thời các hạng mục xuống cấp trong thời gian chờ trùng tu tổng thể...