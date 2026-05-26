Việt Nam - Azerbaijan thúc đẩy hợp tác chiến lược thông qua chương trình hòa nhạc đặc biệt

(Ngày Nay) - Tối 25/5/2026, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) trở thành điểm hẹn của tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan khi chương trình hòa nhạc đặc biệt được tổ chức nhân kỷ niệm 108 năm Quốc khánh Cộng hòa Azerbaijan (28/5/1918 – 28/5/2026) và tròn một năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước (7/5/2025). Sự kiện không chỉ tôn vinh di sản văn hóa mà còn khẳng định bước chuyển mình thực chất của quan hệ song phương sau khi được nâng cấp cách đây đúng một năm.

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện các ban, bộ, ngành, các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng đông đảo người Việt từng sinh sống, học tập và làm việc tại Azerbaijan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizada nhấn mạnh nền tảng lịch sử vững chắc của quan hệ hai nước. Ông nhắc lại cột mốc 28/05/1918, ngày thành lập Cộng hòa Dân chủ Azerbaijan, nước cộng hòa nghị viện dân chủ đầu tiên ở thế giới Hồi giáo phương Đông. Dù chỉ tồn tại 23 tháng, nhà nước non trẻ đã khắc sâu dấu ấn trong lịch sử và tâm hồn mỗi người Azerbaijan. Trong giai đoạn Liên Xô, Azerbaijan tiếp tục đạt nhiều thành tựu, trong đó có việc thiết lập quan hệ hữu nghị với Việt Nam từ năm 1959.

Ông Shovgi Mehdizada khẳng định: "Sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô lâm đến Azerbaijan năm 2025 theo lời mời của Tổng thống Ilham Aliyev, quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác chiến lược, tạo động lực mới. Chỉ trong vài tháng qua, đã diễn ra 11 chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai bên, thúc đẩy các cơ chế hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế hai nước đang dành sự quan tâm lớn cho các cơ hội hợp tác mới, với kỳ vọng sớm hiện thực hóa các dự án kinh tế cụ thể.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân việt Nam, Thứ trưởng lê Thị thu Hằng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến lãnh đạo và nhân dân dân Azerbaijan nhân ngày Quốc khánh. Bà khẳng định, Azerbaijan là quốc gia có vị trí chiến lược tại giao điểm Á - Âu, sở hữu bản sắc văn hóa đặc sắc được hình thành từ sự giao thoa của nhiều nền văn minh. Trải qua hơn sáu thập kỷ kể từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Baku năm 1959, tình hữu nghị của nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Azerbaijan Fidan Hajiyeva cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Khán giả được thưởng thức vở nhạc kịch kinh điển “Arshin Mal Alan” (Người bán vải) và những ca khúc Việt Nam quen thuộc như “Tổ khúc Việt Nam”, “Miền Nam quê hương ta ơi!”, “Nối vòng tay lớn”…

Những giai điệu giao thoa giữa ngôn ngữ hai quốc gia đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động, thể hiện rõ sức sống của hoạt động ngoại giao văn hóa trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược.