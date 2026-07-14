Đảng ủy Chính phủ triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm

Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ sáng 14/7.

Đồng chí Phạm Gia Túc đánh giá cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kết quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Ban Chỉ đạo 35 các bộ, ngành trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, vì vậy, toàn hệ thống chính trị phải luôn nêu cao cảnh giác, chủ động trong mọi tình huống; xử lý sự cố khủng hoảng truyền thông một cách bài bản, khoa học. Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc cần đồng tâm hiệp lực làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhấn mạnh yếu tố con người là quan trọng nhất, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ yêu cầu cán bộ làm công tác này phải có trình độ chuyên môn, hiểu biết về công nghệ, kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và tâm huyết với nhiệm vụ. Cần bổ sung nguồn lực và nâng cao trình độ của cán bộ làm công tác này ở Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp ủy cần chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy xây dựng lực lượng chuyên trách về công nghệ. Từ Chính phủ đến các bộ, ngành đều phải phản ứng nhanh, hiệu quả.

Sáu tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 đảng ủy các bộ, ngành tập trung thực hiện tốt Quy định số 19-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Các Đảng bộ trực thuộc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, vừa là cấp bách trước mắt, vừa là cơ bản thường xuyên lâu dài. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn đảng bộ.

Bên cạnh đó, chủ động hơn trong việc xử lý các thông tin trên không gian mạng; tiếp tục tổ chức hiệu quả các buổi tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác truyền thông chính sách, “phủ xanh” thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị trên thực địa và không gian mạng. Chú trọng xây dựng các sản phẩm truyền thông có tính định hướng lan tỏa cao, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

“Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương cho hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nêu cao tinh thần chủ động tự kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức”, đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 35 của các đảng ủy trực thuộc khẩn trương rà soát chương trình kế hoạch công tác năm 2026, xác định rõ những việc chậm tiến độ, còn hạn chế, bất cập để khắc phục kịp thời. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Đảng ủy Chính phủ phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Từng thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Chính phủ xác định rõ trách nhiệm, sát sao, kịp thời trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm cho biết, 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc đã phát huy vai trò tham mưu nòng cốt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý các thông tin sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc triển khai bảo đảm đúng định hướng chính trị, bám sát yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước.

Nêu lên 7 nhóm kết quả nổi bật, đồng chí Lại Xuân Lâm cho biết, với phương châm “Chủ động - Kịp thời - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Chính phủ, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã ban hành 36 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo trong việc phối hợp, tổ chức lực lượng. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã ban hành 41 văn bản để hướng dẫn, đôn đốc các đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã làm tốt công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, định hướng thông tin, “phủ xanh” thông tin tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội XIV của Đảng; phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Dòng thông tin chủ lưu của các cơ quan báo chí chủ lực của Chính phủ và các bộ, ngành đã làm chủ không gian mạng, đồng thời cô lập các luồng thông tin tiêu cực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần tạo nên sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Tại hội nghị, đại diện các Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu đã tham luận, chia sẻ về công tác truyền thông đối ngoại; kinh nghiệm tập hợp các KOLs, các trang tin có ảnh hưởng lớn, trong việc lan tỏa các thông tin tích cực; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương khẳng định, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và Ban Chỉ đạo 35 các cấp, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng chí Ngô Đông Hải cho rằng, các thế lực thù địch đang có xu hướng đẩy mạnh các loại hình chiến tranh thông tin, tạo ra nhận thức sai lệch, gây hoang mang trong dư luận, nhất là trên không gian mạng. Trước tình hình đó, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các quyết sách mới của Trung ương đều nhấn mạnh phải chủ động kiến tạo và định hướng thông tin bằng chiến lược tổng thể, cách làm khoa học và đồng bộ. Đồng chí đề nghị Thường trực Đảng ủy Chính phủ quan tâm chỉ đạo trong toàn bộ Đảng bộ để mọi cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt đầy đủ yêu cầu, vị trí, chức năng nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động phòng ngừa các nguy cơ; nâng cao năng lực chủ động thông tin và định hướng thông tin.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo từng tổ chức đảng, từng bộ, ngành nâng cao khả năng tự đề kháng và xử lý khủng hoảng thông tin nhanh gọn, hiệu quả. Để làm được điều đó, Đảng ủy Chính phủ cần cụ thể hóa giao nhiệm vụ cho từng bộ, ngành; chú trọng công tác phối hợp các ngành, các cấp trong việc thông tin, xử lý các tình huống phát sinh; có giải pháp huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các cán bộ, đảng viên trong lan tỏa những thông tin tích cực.