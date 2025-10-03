Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhận quỹ từ chương trình điện ảnh danh giá tại Nhật Bản

(Ngày Nay) - Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cùng hai nhà làm phim trẻ khác của Việt Nam là Nguyễn Lương Hằng và Mai Huyền Chi vừa được chọn tham dự Talents Tokyo 2025 – chương trình cố vấn làm phim danh giá diễn ra tại Nhật Bản.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cùng hai nhà làm phim khác của Việt Nam là đạo diễn Lê Bình Giang và đạo diễn Nguyễn lê Hoàng Việt góp mặt trong danh sách nhận quỹ của Talents Tokyo 2025, chương trình cố vấn làm phim danh giá diễn ra tại Nhật Bản.

Talents Tokyo 2025 sẽ tổ chức từ ngày 24 đến 30/11 tại thủ đô Tokyo, với sự góp mặt của 17 đạo diễn và nhà sản xuất trẻ đến từ Đông Á và Đông Nam Á. Chủ đề của mùa thứ 16 lần này là “Tough enough to stay vulnerable” (Đủ mạnh mẽ để dám mong manh - PV).

Từ Việt Nam, bên cạnh Nguyễn Hoàng Điệp – nữ đạo diễn được biết đến rộng rãi qua Đập cánh giữa không trung và nhiều dự án điện ảnh gây tiếng vang – còn có hai gương mặt khác là đạo diễn Lê Bình Giang và Mai Huyền Chi.

Theo công bố của chương trình, ở hạng mục Quỹ Quảng bá Quốc tế, dự án "1982" của Nguyễn Hoàng Điệp cùng với "404NOTFOUND" của Lê Bình Giang được trao tài trợ. Trong khi đó, đạo diễn Mai Huyền Chi với "The river knows our names" được lựa chọn ở hạng mục Quỹ Hỗ trợ Phát triển Dự án.

Talents Tokyo là chương trình do chính quyền thành phố Tokyo, Hội đồng Nghệ thuật Tokyo và Ban tổ chức Talents Tokyo chủ trì, phối hợp với Berlinale Talents (Đức) và Viện Goethe Tokyo. Đây được xem là bệ phóng quan trọng cho các tài năng điện ảnh châu Á, nơi những nhà làm phim trẻ được cố vấn trực tiếp bởi các chuyên gia uy tín trong ngành và có cơ hội trình bày, phát triển dự án của mình.

Sự hiện diện liên tục của các đạo diễn Việt Nam tại Talents Tokyo cho thấy điện ảnh Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trong dòng chảy chung của điện ảnh châu Á.