Dấu hiệu tích cực trong tiến trình đối thoại Nga-Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 cho biết các cuộc tiếp xúc gần đây với người đồng cấp Mỹ Donald Trump cho thấy chính quyền mới của Washington đang lắng nghe Moskva.

Ông Putin chia sẻ: “Những tiếp xúc mới nhất của chúng tôi với Tổng thống Trump, với chính quyền Mỹ tại Anchorage đã cho thấy chính quyền mới đang lắng nghe chúng tôi”, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng.

Cùng ngày, tại cuộc gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico ở Trung Quốc, ông Putin khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào nhằm giải quyết xung đột Ukraine đều không được làm tổn hại đến an ninh của Nga.

Ông nhấn mạnh: “Đương nhiên, việc bảo đảm an ninh là quyết định của riêng Ukraine. Nhưng việc này không thể được bảo đảm bằng cách làm suy giảm an ninh của các quốc gia khác, đặc biệt là Liên bang Nga”.