Đêm Chung kết Cuộc thi Hùng biện Beyond Your Limits 2025: Nơi bản lĩnh và trí tuệ thăng hoa

(Ngày Nay) - Tối ngày 23/04/2025, Đêm Chung kết Cuộc thi Hùng biện Beyond Your Limits chứng kiến sự thăng hoa của trí tuệ và bản lĩnh chính thức diễn ra tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sự kiện đã thu hút đông đảo khán giả, nơi mở ra những màn hùng biện đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Vòng Chung kết gồm 6 thí sinh chia thành hai đội. Đại diện mỗi đội bốc thăm chọn vị trí ủng hộ hoặc phản đối. Sau phần thi tranh biện, Ban giám khảo lựa chọn ra Top 3 để tiếp tục đến với phần thi Hùng biện. Mỗi thí sinh bước lên sân khấu mang đến một câu chuyện độc đáo, một góc nhìn mới về các khía cạnh trong cuộc sống.

Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh - Ban Giám khảo cuộc thi, có những chia sẻ về cuộc thi và tiềm năng của thế hệ hùng biện trẻ: “Thầy đánh giá cao các thí sinh Vòng Chung kết về tư duy logic, mạch lạc trong bối cảnh áp lực, tạo nền tảng cho nội dung thuyết phục. Bên cạnh đó, kỹ năng diễn đạt trước công chúng tự tin, giọng nói tốt, phong thái hòa nhã, khả năng giao lưu và ngôn ngữ cơ thể hiệu quả cũng là những yếu tố nổi bật của các thí sinh.”

Vượt qua những đối thủ tài năng, thí sinh Hoàng Minh Tuấn - Trường Đại học Ngoại thương đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân của Beyond Your Limits 2025. Bài hùng biện của Minh Tuấn với chủ đề “Nếu trí tuệ nhân tạo có thể bắt chước cảm xúc, điều gì khiến giọt nước mắt của con người trở nên thật sự khác biệt?” Trong khoảnh khắc đăng quang, Minh Tuấn đã chia sẻ: “Mình thật sự vỡ oà trong sự vui mừng và bất ngờ khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành chiến thắng chung cuộc. Bản thân mình đã cố gắng hết sức để thể hiện phần thi tốt nhất có thể. Giải thưởng này là niềm vinh hạnh và cũng là động lực to lớn để mình tiếp tục học hỏi, rèn luyện và cống hiến nhiều hơn nữa trong tương lai.”

Hành trình Beyond Your Limits 2025 khép lại bằng Đêm Chung kết rực rỡ và bùng nổ. Cuộc thi không chỉ là nơi thể hiện tài năng trong sử dụng ngôn từ, mà còn là cơ hội để những tài năng trẻ thể hiện quan điểm cá nhân. Cuộc thi đã để lại dư âm về một thế hệ trẻ tiềm năng và khát khao thể hiện bản sắc. Hãy cùng đón chờ những mùa tiếp theo của Beyond Your Limits.