Đêm nhạc Tchaikovsky, Mussorgsky & Bartok tại TPHCM

(Ngày Nay) - Nhạc trưởng người Phần Lan Kalle Kuusava và nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo là khách mời đặc biệt của đêm nhạc Tchaikovsky, Mussorgsky & Bartok. Đêm nhạc do Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM (HBSO) tổ chức tại Nhà hát TPHCM vào tối 20/6.

Kalle Kuusava là nhạc trưởng người Phần Lan, được đào tạo tại Học viện Sibelius và Học viện Âm nhạc Na Uy dưới sự hướng dẫn của nhiều tên tuổi hàng đầu như Jorma Panula, Atso Almila, Jukka-Pekka Saraste và Ole Kristian Ruud. Kể từ khi giành chiến thắng tại cuộc thi Nhạc trưởng Châu Âu ở Oslo năm 2013 và cuộc thi Evgeny Svetlanov tại Paris năm 2014, Kalle Kuusava đã khẳng định vị thế là một nhạc trưởng opera, giao hưởng và ballet đa năng.

Phạm Vũ Thiên Bảo bắt đầu học viola tại Đồng Nai trước khi theo học tại Nhạc viện TPHCM dưới sự hướng dẫn của PGS Hoàng Cương. Năm 2003, anh sang Pháp du học dưới sự bảo trợ của giáo sư Marivon Le Dizes. Tháng 7/2013, Thiên Bảo tốt nghiệp thủ khoa bậc cao học chuyên ngành Viola, sau đó tiếp tục theo học chương trình Diplôme d’Artiste Interprète tại Nhạc viện Quốc gia Paris.

Kalle Kuusava và Phạm Vũ Thiên Bảo đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả HBSO. Sau lần xuất hiện gần đây nhất trong đêm nhạc Symphonic Suite “Scheherazade” diễn ra vào tháng 3/2025, cả hai tiếp tục trở lại trong đêm nhạc với những dấu ấn nghệ thuật mới.

Dưới sự chỉ huy và dàn dựng của nhạc trưởng Kalle Kuusava, dàn nhạc giao hưởng HBSO sẽ trình diễn các tuyệt phẩm của 3 nhà soạn nhạc danh tiếng: Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Modest Mussorgsky và Béla Bartók.

Đó là bản Romeo and Juliet Fantasy Overture của Pyotr Ilyich Tchaikovsky – một tác phẩm đậm chất lãng mạn và giàu kịch tính, tái hiện câu chuyện tình bất hủ của Shakespeare bằng ngôn ngữ âm nhạc đầy cảm xúc.

Cùng với tổ khúc Pictures at an Exhibition của Modest Mussorgsky trong phiên bản chuyển soạn cho dàn nhạc của Maurice Ravel. Tác phẩm gồm 10 chương, được Modest Mussorgsky lấy cảm hứng từ chuyến tham quan triển lãm tranh của người bạn thân quá cố của mình là Viktor Hartmann.

Đặc biệt là bản Viola Concerto, Sz.120, BB 128 của Béla Bartók qua phần trình diễn của nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo. Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng Bartók sáng tác trước khi qua đời vào năm 1945 và là một trong những kiệt tác quan trọng nhất của ông.