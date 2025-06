“Đi tìm dấu ngọc”: Vũ khúc nghệ thuật giữa lòng thiên nhiên

Đây là dự án do Công ty Cổ phần tập đoàn du thuyền cao cấp châu Á (APC Coropration) phối hợp cùng Công ty TNHH Hang Ngọc Rồng tổ chức và khai thác.

Khi di sản thiên nhiên trở thành sân khấu

Từ lâu, Hạ Long được biết đến như viên ngọc quý của du lịch Việt Nam. Ở bên kia vùng biển Bái Tử Long, thành phố Cẩm Phả đang dần “lột xác” với biểu tượng văn hóa Hang Ngọc Rồng. Nằm trong quần thể hang động Vũng Đục, hang sở hữu diện tích hơn 4.000 m², nhiệt độ ổn định quanh năm từ 23–25°C, hệ sinh thái đá vôi hình thành qua hàng triệu năm biến động địa chất, và trên hết là không gian linh thiêng gắn với truyền thuyết Rồng Mẹ và viên ngọc thiêng.

Chính tại nơi này, show thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” được ra mắt, không chỉ là một vở diễn nghệ thuật, mà là một hành trình kể chuyện bằng mọi giác quan, đưa khán giả trở về với cội nguồn của một huyền thoại Đông Bắc, nơi thiên nhiên và tâm linh hòa quyện.

Truyền thuyết sống dậy bằng ánh sáng và chuyển động

Tâm điểm của show diễn là câu chuyện về Rồng Mẹ, nhân vật trung tâm trong truyền thuyết thành tạo Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long. Theo huyền tích, sau khi dập tắt hiểm họa trên vùng biển Đông Bắc, đội Rồng từ thiên giới đã nhả ngọc tạo nên hàng nghìn đảo đá, rồi trở về trời, để lại viên ngọc quý trong một hang động như lời chúc phúc bình an cho muôn đời sau. Hang đó chính là Hang Ngọc Rồng, điểm dừng cuối cùng của đội Rồng, biểu tượng vĩnh hằng cho hòa bình, lòng từ bi và vẻ đẹp trường cửu.

Lấy truyền thuyết ấy làm cốt lõi, “Đi tìm dấu ngọc” sử dụng ngôn ngữ của múa đương đại, xiếc, âm nhạc, kết hợp với công nghệ ánh sáng, hiệu ứng sân khấu hiện đại và âm thanh vòm để tái hiện câu chuyện theo cách hoàn toàn mới. Không còn ranh giới giữa sân khấu và khán giả, giữa hiện tại và cổ tích, toàn bộ lòng hang trở thành không gian trình diễn, nơi vòm đá tự nhiên, thạch nhũ và những khe sáng được biến thành đạo cụ sống, làm nền cho các phân cảnh dàn dựng công phu.

Tác phẩm do hai ekip nghệ thuật đảm nhiệm. Trong đó, “Ngọc Rồng Show – Đi tìm dấu ngọc” do đạo diễn Lê Thanh Phong làm Tổng đạo diễn, NSND Nguyễn Huỳnh Tú làm Giám đốc âm nhạc, cùng sự cố vấn của những tên tuổi hàng đầu như PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, NSND Hoàng Quỳnh Mai, NSND Tống Toàn Thắng. Song song, vở “Truyền thuyết Hang Ngọc Rồng” do đạo diễn Đào Minh Vũ (Loki Vũ) thực hiện, mang màu sắc trẻ trung, chú trọng tương tác thị giác và hiệu ứng âm thanh điện tử.

Cuộc hội ngộ của nghệ thuật, công nghệ và thiên nhiên

Điểm đặc biệt của “Đi tìm dấu ngọc” không nằm ở những cảnh trí nhân tạo, mà ở việc chính không gian địa chất trở thành một phần của vở diễn. Các vòm đá cao tới 16m, với cấu trúc đá vôi hình thành từ quá trình biển xâm thực, không chỉ mang lại vẻ đẹp choáng ngợp mà còn đóng vai trò như các “bức màn sân khấu” tự nhiên. Hệ thống thông gió tự nhiên của hang giúp duy trì khí hậu lý tưởng cho việc tổ chức biểu diễn quanh năm, giảm thiểu can thiệp kỹ thuật và đảm bảo yếu tố bền vững.

Theo đại diện Ban tổ chức, toàn bộ quá trình dàn dựng và vận hành được xây dựng trên nguyên tắc bảo tồn: không làm thay đổi kết cấu hang động. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, đảm bảo không gây tổn hại đến hệ sinh vật và địa chất. Âm thanh được thiết kế với âm lượng phù hợp để không gây cộng hưởng quá mức trong hang, đảm bảo tính nguyên bản của không gian.

Một số hình ảnh về show diễn và hang động: