“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc

(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.

Với Điểm kỳ dị đã cận kề, Kurzweil tiếp nối hành trình từ The Singularity Is Near (2005), mang đến bức tranh toàn cảnh về tương lai nơi con người và máy móc hòa làm một. Dựa trên “luật lợi tức gia tốc”, ông chứng minh rằng tiến bộ công nghệ đang tăng trưởng theo cấp số nhân, và thời điểm hợp nhất giữa trí tuệ sinh học và trí tuệ nhân tạo – điều ông gọi là Singularity – đang đến gần hơn bao giờ hết.

Kurzweil cho rằng sự giao thoa giữa các lĩnh vực như AI, công nghệ nano và công nghệ sinh học sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho nhận thức, y học và xã hội. Ông dự đoán trí tuệ nhân tạo có thể đạt năng lực ngang bằng con người vào cuối thập niên 2020, dẫn chứng bằng các thành tựu hiện nay như mô phỏng sinh học, phát hiện thuốc bằng AI hay phát triển giao diện não – máy tính.

Không chỉ mô tả viễn cảnh kỹ thuật, Kurzweil còn đặt ra những câu hỏi triết học sâu sắc về ý thức và bản ngã trong kỷ nguyên công nghệ. Ông cho rằng khi bộ não con người được mở rộng bằng công nghệ, các khái niệm về “tôi là ai” hay “cái chết có nghĩa gì” sẽ cần được nhìn lại.

Một trong những khái niệm đáng chú ý của ông là “vận tốc thoát lão hóa” – thời điểm mà tuổi thọ con người có thể kéo dài gần như vô hạn nhờ sự can thiệp của công nghệ nano vào tế bào, giúp chống lão hóa và tự sửa chữa cơ thể.

Tuy mang tinh thần lạc quan, Điểm kỳ dị đã cận kề không né tránh những rủi ro mà sự bùng nổ công nghệ có thể gây ra, từ khủng hoảng việc làm đến bất bình đẳng xã hội. Kurzweil nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị sớm về mặt quản lý và đạo đức là điều kiện tiên quyết để nhân loại bước qua kỷ nguyên mới một cách an toàn và chủ động.

Bố cục tám chương của sách bao quát các chủ đề lớn, từ tiến hóa công nghệ, tái kiến tạo trí tuệ, tương lai việc làm, sức khỏe và phúc lợi trong 30 năm tới, cho đến những hiểm họa và đối thoại triết học về tương lai nhân loại.

Ray Kurzweil, sinh năm 1948, là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất thế giới về công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Ông từng phát minh nhiều công nghệ đột phá như nhận dạng ký tự quang học (OCR), tổng hợp giọng nói và thiết bị hỗ trợ người khiếm thính. Các tác phẩm nổi tiếng khác của ông gồm The Age of Intelligent Machines, The Singularity Is Near và How to Create a Mind, góp phần định hình nhận thức toàn cầu về tương lai con người trong kỷ nguyên AI.

Trong lời tựa, Kurzweil viết: “Những xu thế công nghệ đang hội tụ và tăng tốc theo cấp số nhân sẽ dẫn đến sự chuyển tiếp mang tính cách mạng cho nhân loại... Khi đó, chúng ta sẽ hòa làm một với AI và mở rộng bản thân với công suất tính toán gấp hàng triệu lần năng lực sinh học. Đó chính là điều tôi gọi là Điểm kỳ dị".

Với tầm nhìn táo bạo, kết hợp giữa khoa học, nhân văn và triết học, Điểm kỳ dị đã cận kề là cuốn sách đáng đọc cho những ai quan tâm đến tương lai của trí tuệ nhân tạo và câu hỏi lớn nhất của nhân loại: điều gì sẽ xảy ra khi con người và máy móc trở thành một.