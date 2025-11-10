“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc

Mai Sơn In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc

Với Điểm kỳ dị đã cận kề, Kurzweil tiếp nối hành trình từ The Singularity Is Near (2005), mang đến bức tranh toàn cảnh về tương lai nơi con người và máy móc hòa làm một. Dựa trên “luật lợi tức gia tốc”, ông chứng minh rằng tiến bộ công nghệ đang tăng trưởng theo cấp số nhân, và thời điểm hợp nhất giữa trí tuệ sinh học và trí tuệ nhân tạo – điều ông gọi là Singularity – đang đến gần hơn bao giờ hết.

Kurzweil cho rằng sự giao thoa giữa các lĩnh vực như AI, công nghệ nano và công nghệ sinh học sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho nhận thức, y học và xã hội. Ông dự đoán trí tuệ nhân tạo có thể đạt năng lực ngang bằng con người vào cuối thập niên 2020, dẫn chứng bằng các thành tựu hiện nay như mô phỏng sinh học, phát hiện thuốc bằng AI hay phát triển giao diện não – máy tính.

Không chỉ mô tả viễn cảnh kỹ thuật, Kurzweil còn đặt ra những câu hỏi triết học sâu sắc về ý thức và bản ngã trong kỷ nguyên công nghệ. Ông cho rằng khi bộ não con người được mở rộng bằng công nghệ, các khái niệm về “tôi là ai” hay “cái chết có nghĩa gì” sẽ cần được nhìn lại.

Một trong những khái niệm đáng chú ý của ông là “vận tốc thoát lão hóa” – thời điểm mà tuổi thọ con người có thể kéo dài gần như vô hạn nhờ sự can thiệp của công nghệ nano vào tế bào, giúp chống lão hóa và tự sửa chữa cơ thể.

“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc ảnh 1

Tuy mang tinh thần lạc quan, Điểm kỳ dị đã cận kề không né tránh những rủi ro mà sự bùng nổ công nghệ có thể gây ra, từ khủng hoảng việc làm đến bất bình đẳng xã hội. Kurzweil nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị sớm về mặt quản lý và đạo đức là điều kiện tiên quyết để nhân loại bước qua kỷ nguyên mới một cách an toàn và chủ động.

Bố cục tám chương của sách bao quát các chủ đề lớn, từ tiến hóa công nghệ, tái kiến tạo trí tuệ, tương lai việc làm, sức khỏe và phúc lợi trong 30 năm tới, cho đến những hiểm họa và đối thoại triết học về tương lai nhân loại.

Ray Kurzweil, sinh năm 1948, là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất thế giới về công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Ông từng phát minh nhiều công nghệ đột phá như nhận dạng ký tự quang học (OCR), tổng hợp giọng nói và thiết bị hỗ trợ người khiếm thính. Các tác phẩm nổi tiếng khác của ông gồm The Age of Intelligent Machines, The Singularity Is Near và How to Create a Mind, góp phần định hình nhận thức toàn cầu về tương lai con người trong kỷ nguyên AI.

Trong lời tựa, Kurzweil viết: “Những xu thế công nghệ đang hội tụ và tăng tốc theo cấp số nhân sẽ dẫn đến sự chuyển tiếp mang tính cách mạng cho nhân loại... Khi đó, chúng ta sẽ hòa làm một với AI và mở rộng bản thân với công suất tính toán gấp hàng triệu lần năng lực sinh học. Đó chính là điều tôi gọi là Điểm kỳ dị".

Với tầm nhìn táo bạo, kết hợp giữa khoa học, nhân văn và triết học, Điểm kỳ dị đã cận kề là cuốn sách đáng đọc cho những ai quan tâm đến tương lai của trí tuệ nhân tạo và câu hỏi lớn nhất của nhân loại: điều gì sẽ xảy ra khi con người và máy móc trở thành một.

Mai Sơn
Omega Plus sách mới trí tuệ nhân tạo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
(Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
Tác phẩm "Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc" đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư của tác giả Trần Anh Tuấn vừa bị thu hồi.
Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.
Tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
(Ngày Nay) - Sáng 10/11 tại Nhà Quốc hội, với 441 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 93,04%, có 440 đại biểu tán thành bằng 92,83%, không tán thành 1 bằng 0,21%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiêm kỳ 2021 - 2026.
Dấu tích kiến trúc Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ sau các đợt khai quật.
Tiến tới lý giải cấu trúc Đàn tế Nam Giao triều Hồ
(Ngày Nay) - Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho phép đơn vị phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật toàn bộ nền 4 và nền 5 của Đàn tế Nam Giao - Tây Đô.
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
(Ngày Nay) - Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết, tối 9/11, siêu bão Fung-wong đã đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông Philippines, sau khi đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán.