Điện mừng kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nhân dịp kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921-1/7/2026), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Trong Điện mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 105 năm qua đã đoàn kết, lãnh đạo Nhân dân Trung Quốc không ngừng vượt qua khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn, lập nên nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tiến hành công cuộc Cải cách mở cửa, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới; vai trò và vị thế quốc tế của Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng được nâng cao.
Đặc biệt, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trong Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 14, đặt nền tảng vững chắc cho thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai.
Đảng Cộng sản Việt Nam tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục lãnh đạo Nhân dân Trung Quốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX, hướng đến tổ chức thành công Đại hội XXI, hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ hai là xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.
Điện mừng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc; mong muốn duy trì trao đổi thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, định hướng chiến lược cho sự phát triển của quan hệ Việt-Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
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