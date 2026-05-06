Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1/2026/UBTVQH16 Điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 các dự án trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026): Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 các dự án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn, gồm: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại Phiên họp thứ 3 (tháng 6/2026); Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc (sửa đổi toàn diện Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc), trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại Phiên họp thứ 4 (tháng 7/2026); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chi phí tố tụng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại Phiên họp thứ 4 (tháng 7/2026); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực; quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại Phiên họp thứ 3 (tháng 6/2026).

Tại Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và dự kiến tiến độ trình các dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình lập pháp năm 2026.